Mauricio Pochettino aparece como el principal candidato para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United

Mauricio Pochettino aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Manchester United, que atraviesa una profunda crisis deportiva y se encuentra en puestos de descenso en la Premier League. La dirigencia del club inglés analiza la salida de Michael Carrick, cuyo futuro parece estar definido después de un comienzo de temporada con apenas una victoria en diez partidos del campeonato. El argentino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, figura entre los principales apuntados para reemplazarlo, aunque su contratación supondría el pago de una importante cláusula de rescisión.

Desde Inglaterra informan que el United ya comenzó a trabajar en posibles reemplazantes de Carrick y se espera que la decisión se concrete antes del próximo compromiso del equipo, frente a Liverpool, en Anfield, dentro de 13 días, tras la pausa por la fecha FIFA. Según The Athletic, la determinación deberá contar con la aprobación de Jim Ratcliffe, copropietario del club, y de la familia Glazer, que conserva la participación mayoritaria.

El presente de los Red Devils explica la urgencia de un cambio. El equipo ocupa el 18° puesto de la Premier League, en zona de descenso, después del empate 4-4 del domingo frente a Aston Villa en Old Trafford. En las primeras diez fechas consiguió apenas un triunfo y, si se consideran todas las competencias, acumula solamente tres victorias en la temporada. Además, quedó eliminado de la Carabao Cup a manos de Brighton en dieciseisavos.

El empate agónico la última fecha, tras estar 2-4 abajo, no lo saca del ojo de la tormenta a Michael Carrick Ian Hodgson - AP

La situación contrasta con lo sucedido durante la campaña anterior. Carrick había asumido de manera interina en enero, tras la salida de Rubén Amorim, y consiguió una notable recuperación: sumó 39 puntos en los últimos 17 encuentros del campeonato y terminó en la tercera posición, con la clasificación a la Champions League. Aquellos resultados llevaron a la dirigencia a confirmarlo en mayo como entrenador permanente, con un contrato por dos años. Sin embargo, el rendimiento del equipo cayó considerablemente en los meses posteriores.

En ese contexto aparece Pochettino, que cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol inglés, con paso por Tottenham y Chelsea, y es uno de los nombres que más interés despiertan dentro de Manchester United. No obstante, no es la única alternativa: Eddie Howe, exentrenador de Newcastle United, y Julian Nagelsmann, de reciente paso por la selección de Alemania, también cuentan con admiradores en la institución. Y ambos se encuentran actualmente sin equipo.

Uno de los principales obstáculos para una eventual contratación del argentino es su vínculo con la federación estadounidense. Cuenta con una cláusula de rescisión del contrato, según cuenta The Athletic, que ronda los 10 millones de dólares. A ese monto habría que sumarle varios millones más en caso de que el club inglés también busque contratar a sus asistentes, quienes lo acompañan desde hace más de una década.

Mauricio Pochettino dirige Estados Unidos desde 2024 y viene de disputar el Mundial, donde alcanzó los octavos de final Dirk Waem - Belga DPA

El entrenador renovó su contrato con Estados Unidos en agosto pasado, después del Mundial, y extendió su compromiso hasta la Copa del Mundo de 2030. Tras su regreso al seleccionado estadounidense después de la Copa del Mundo, Pochettino defendió su decisión de renovar el vínculo por otros cuatro años, aunque dijo: “Pero en la vida nada es seguro. Menos en el fútbol”.

En el corto plazo, Pochettino permanece concentrado en sus obligaciones internacionales. El entrenador se encuentra en el centro de entrenamiento de la federación estadounidense, en Fayetteville, Georgia, donde prepara los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Haití. El primer encuentro está previsto para este sábado en Miami y la revancha se disputará el martes siguiente en Cincinnati.

Pese a esa continuidad, su futuro quedó en el centro de las especulaciones por el interés del conjunto de Old Trafford y un posible regreso a Inglaterra. Mientras tanto, Manchester United afronta días decisivos para definir su conducción técnica.