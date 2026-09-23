El presidente del Tribunal de Disciplina explicó el fallo de Boca-Vélez: “Eliminar a Boca era como dar perpetua por robar una manzana”

Ya es cosa juzgada desde el martes: el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó por unanimidad el reclamo de Vélez y ratificó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize mantendrá el triunfo obtenido en la cancha y solo recibirá una multa económica equivalente al valor de 1000 entradas (aproximadamente 50 millones de pesos).

El conflicto se originó tras el partido de octavos de final, en el que Boca, que se impuso 4 a 3 por penales tras el 0-0 en tiempo regular, incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla, superando el límite permitido de cinco. Sin embargo, las autoridades desestimaron el pedido de descalificación basándose en que el paraguayo Ángel Romero (el sexto extranjero anotado) permaneció en el banco de suplentes y nunca ingresó al campo de juego. De esta manera, el Tribunal determinó que se trató de un “error administrativo e involuntario” y que, según los criterios regulatorios vigentes, esto constituye una infracción reglamentaria menor que no amerita la pérdida de los puntos o la alteración del resultado deportivo.

El fallo del partido Boca - Vélez, publicado en el boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA

La dirigencia del club de Liniers mostró un enorme malestar frente a la resolución, calificándola de “inentendible”. El vicepresidente de la institución, Nelson Pugliese, anunció que apelarán ante el Tribunal de Alzada de la AFA y, de ser necesario, recurrirán al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Además, los representantes legales del “Fortín” buscarán presentar una medida cautelar con la intención de suspender el desarrollo de la Copa Argentina hasta obtener una sentencia definitiva. Con esta resolución firme a nivel local, el partido por los cuartos de final entre Boca y Racing sigue confirmado para jugarse el domingo 27 de septiembre en el estadio de Rosario Central.

Desde Vélez habían argumentado que Boca incluyó a seis extranjeros, cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. “La situación surge de la propia planilla oficial del partido de los registros del sistema COMET de la AFA. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, alegaron.

El comunicado donde Vélez pide la impugnación del partido contra Boca Captura

Según supo LA NACION, Vélez no tenía intenciones de hacer oficial el reclamo inicialmente, pero el contexto se modificó luego de 24 horas: ¿Qué pasó? “Revisamos bien el reglamento y no pueden firmar la planilla más de cinco jugadores extranjeros. Ahí está la falta”, sostuvieron desde las oficinas de Liniers por entonces. Desde Boca contrarrestaron que Villa tiene el permiso de residencia permanente, válido para los extranjeros que están fuera del Mercosur y que llevan tres años o más viviendo en el país.

La AFA desestimó el reclamo de Vélez y mantuvo el resultado y la clasificación de Boca. Se sostiene desde el Tribunal que una infracción reglamentaria no implica necesariamente la pérdida de un partido ni la modificación de una clasificación obtenida en la cancha. Por eso, ya se ofrecen las entradas para el partido con Racing del domingo en Rosario.

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina tras la victoria por penales ante Vélez Juan José García - FOTOBAIRES

La explicación de Mitjans

El debate que generó este fallo forzó a que el presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans, explicara el espíritu de la resolución. “¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, señaló en una entrevista con el diario Olé.

Y agregó: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”.

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de la AFA

Cuando se supo el fallo, Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, reaccionó al considerar que Boca no se ajustó al reglamento. Mitjans le explicó a Olé: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”.

Asimismo, el presidente del Tribunal admitió que nunca estuvo en discusión que el Xeneize quedara afuera por escritorio: “¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”. Y graficó: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

Al mismo tiempo, Mitjans le explicó a Olé que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, no poseía injerencia en el fallo: “Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”.