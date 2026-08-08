Enner Valencia, el goleador de elite que desembarcó en Boca, el recuerdo de un gol a River y un registro muy particular

El nombre genera todo un impacto. Las credenciales de su carrera respaldan, en principio, la inversión que hace Boca por tener finalmente un goleador para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Ahora bien, no es un detalle menor que Enner Valencia es un atacante que tiene 36 años con una trayectoria en su país, Ecuador, en el fútbol mexicano, en la Premier League, en Turquía y en Brasil, con goles en cada uno de sus destinos y con la experiencia que podría resolver el problema ofensivo del conjunto xeneize. Aunque tampoco se puede obviar que en sus últimos cinco años sufrió 15 lesiones, y que entre finales de 2026 y principios de 2026 estuvo 87 días en rehabilitación por una dolencia muscular.

Valencia llegó este sábado a la Argentina, donde hizo breves declaraciones en Ezeiza y se sometió a la revisión médica correspondiente antes de firmar su vínculo con el club xeneize. “Cuando llegó Boca es imposible decirle que no”, declaró con una gran sonrisa en su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

"CUANDO LLEGÓ BOCA ES IMPOSIBLE DECIRLE QUE NO". En su llegada a Argentina, Enner Valencia contó que rechazó una oferta de Emelec para poder llegar al Xeneize. pic.twitter.com/Ez5jK9j21d — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

El hombre que comenzó a patear una pelota en su Esmeraldas natal, comenzó su carrera profesional en Emelec y en 2013 logró conquistar la Serie A ecuatoriana, lo que le permitió emigrar a Pachuca de México, donde mostró todo su poder ofensivo para quedarse con el premio como máximo goleador de la Liga con 18 goles en 23 partidos.

Enner Valencia quedó libre en Pachuca, que en la última temporada marcó ocho goles en 22 partidos. (Photo by Oscar Fuentes/Jam Media/Getty Images) Jam Media - Getty Images South America

El Mundial de Brasil 2014 fue un trampolín para Valencia que marcó tres goles en la etapa de grupos y encendió el radar de West Ham United que pagó algo más de 15 millones de dólares por el ecuatoriano. En el fútbol inglés, en el que también jugó en Everton, permaneció tres temporadas y retornó a México para ganar con Tigres dos títulos de Liga MX y para disputar tres finales continentales.

El momento de mayor contundencia de Valencia se vio en el Fenerbahçe de Turquía. En el conjunto de Estambul jugó tres campañas (entre 2020 y 2023), con 59 goles en 116 presentaciones y consagrándose campeón de la Copa de Turquía. Si bien esa experiencia fue la más letal del ecuatoriano, fue cuando comenzó con más problemas físicos, porque en la temporada 2021 tuvo cinco lesiones que lo alejaron de las cancha 76 días en total, mientras que en la campaña 2022/23, estuvo caracterizado por dolencias articulares y de rodilla.

Esa temporada tuvo que lidiar con una lesión de rodilla que le demandó 18 días de recuperación, pero menos de un mes después volvió a tener problemas en la misma zona y estuvo otros 10 días inactivo. Dos meses más tarde, tuvo otra dolencia (una lesión meniscal) que lo sacó del juego por 11 días y después sufrió un traumatismo craneal que le demandó ocho días de reposo.

En 2023, Valencia apostó por la experiencia en Brasil y firmó con Inter de Porto Alegre, donde fue pieza fundamental para llegar las semifinales de la Copa Libertadores de ese año, con actuaciones determinantes frente a River, al marcarle el gol que abrió la serie de octavos de final. El equipo brasileño que por entonces dirigía Eduardo Coudet terminó definiendo la eliminatoria por penales en el Beira-Río, con aquel tanto del ecuatoriano como un mojón en su trayectoria. Era su primer torneo importante en Inter, que lo había contratado como estrella tras una Copa del Mundo de Qatar en la que anotó tres goles en tres partidos.

Ahora bien, en esa etapa también tuvo que reponerse a lesiones en el pie, primero con un hematoma que le demandó 12 días de baja en marzo de 2024 y un mes mas tarde estuvo casi dos meses (58 días) por otro traumatismo en su pie derecho, lo que lo dejó afuera de 7 partidos.

En temporada 2024/25 volvió a encender las alarmas en el aspecto muscular, porque tuvo problemas en el flexor de la cadera que lo sacaron de la actividad por 9 días y en mayo de 2025 estuvo más de un mes (31 días) sin jugar por una lesión en el muslo izquierdo.

Su última temporada en Pachuca de México, club del que quedó libre, mostró parte de su poder ofensivo, porque convirtió ocho goles en los 22 partidos que disputó, aunque estuvo entre el 22 de noviembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026, sin poder jugar por una nueva dolencia en el muslo derecho y en mayo un esguince leve de tobillo.

A nivel de selecciones, Enner es una leyenda en su país: se consolidó como el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos. Disputó los Mundiales de Brasil 2014, Qatar 2022 y la Copa del Mundo 2026, en la que fue el capitán del equipo, no tuvo el cierre ideal, no pudo mostrar su mejor versión y se despidió en dieciseisavos de final ante México sin poder convertir en el certamen.

Enner Valencia tuvo un buen paso por Inter de Porto Alegre y dejó en el recuerdo un gol determinante en un duelo con River. (Photo by Max Peixoto/Eurasia Sport Images/Getty Images) Eurasia Sport Images - Getty Images South America

Arruabarrena priorizó a Valencia sobre otros nombres, aunque Ezequiel Chimy Ávila, por ejemplo, sigue en los planes del conjunto xeneize porque necesita sumar variantes ofensivas por la ausencia de Adam Bareiro, que tiene problemas lumbares y no tiene fecha de retorno. Es por eso que los dirigentes de Boca mientras avanzaron con Enner Valencia, activó gestiones por Chimi, de 32 años, que quedó libre de Real Betis y en la última temporada marcó tres goles en 30 partidos.