Entre los silbidos del público y la llegada de Bareiro, el futuro de Cavani en Boca es cada vez más incierto

La imagen, tan inesperada como reveladora, se viralizó en cuestión de minutos y se convirtió en tema de debate durante toda la semana: el domingo pasado, en la previa del partido ante Platense, mientras sus compañeros realizaban la entrada en calor, Edinson Cavani observaba la escena sentado sobre una heladerita, que luego utilizó para rebotar la pelota y mantenerse en movimiento. La postal mostraba a un futbolista abstraído del contexto, pero el uruguayo ingresó en el segundo tiempo y, tras 77 días de inactividad, sumó 25 minutos que volvieron a dejar en evidencia un rendimiento que lo tiene, desde el último año, entre los futbolistas más cuestionados del plantel.

Contra lo que muchos imaginaban, ante Racing Cavani tuvo revancha desde el arranque, aunque tampoco logró aprovecharla. En un partido en el que Boca terminó sin tiros al arco -un registro que no se repetía desde el 14 de mayo de 2022, cuando eliminó por penales a Racing en semifinales de la Copa de la Liga-, el Matador no contó con situaciones claras, se mostró falto de ritmo y fue reemplazado por Claudio Ubeda después de tomar una mala decisión en una contra que pudo haber sido peligrosa en favor del local.

Cavani y otra floja actuación, en sintonía con el equipo: ante Racing, reprobado por los hinchas Manuel Cortina

Desde el palco, Juan Román Riquelme lo despidió con aplausos, pero el resto del estadio lo reprobó con una estruendosa silbatina. Una escena que puede marcar un quiebre en su historia en el club y que, sumada a la llegada de Adam Bareiro, quien ya comenzó a entrenarse con el plantel, lo ubica en un escenario incómodo: es el favorito del presidente, pero también carga con la obligación de revertir su imagen después de una extensa inactividad y con varios futbolistas compitiendo por su lugar.

Cavani, que llegó a Boca a mitad de 2023, pasó por todos los estados posibles. Impulsado por Riquelme, fue recibido con una idolatría enorme que durante meses no se vio traducida en la cancha. Recién desde marzo del año siguiente empezó a mostrar una versión más cercana a la que se esperaba de él: convirtió 20 tantos en 39 partidos y marcó en encuentros importantes ante River, Sportivo Trinidense y Cruzeiro. Pero a partir de 2025 su rendimiento volvió a bajar. El gol que falló frente a Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores -una chance que le habría permitido a Boca evitar los penales y meterse en la etapa de grupos- fue un golpe anímico del que le costó recuperarse.

El uruguayo cumplió 39 en febrero y su contrato vence en diciembre Manuel Cortina

El final de ese año dejó un balance preocupante: apenas cinco goles, cuatro lesiones musculares y un problema en la zona intercostal tras un partido contra Huracán, en el que ensayó una tijera, cayó mal y sufrió un edema óseo por una pequeña fractura en una vértebra.

Algunos cortocircuitos internos entre futbolistas y cuerpo técnico desgastaron su imagen de capitán, una autoridad que él mismo debilitó tras la eliminación en el Mundial de Clubes -torneo en el que apenas sumó un puñado de minutos-, al asegurar, luego del empate frente a Auckland City, que la actuación del equipo no había sido “tan decepcionante”. En medio de sus ausencias, con la llegada de Leandro Paredes y el desgaste definitivo con los hinchas, el brazalete de capitán quedó en manos del volante campeón del mundo.

LA ENTRADA EN CALOR DE CAVANI, EN EL OJO DE LA TORMENTA



El uruguayo no hizo los movimientos precompetitivos a la par de sus compañeros y luego sumó 25 minutos en el empate ante Platense. pic.twitter.com/T2oN8QJx3Y — TyC Sports (@TyCSports) February 16, 2026

La pretemporada de enero debía marcar su despegue. Su contrato, que vence en diciembre, incluía una cláusula de salida automática si alguna de las partes decidía interrumpir el vínculo, pero tanto el club como el jugador optaron por continuar. Sin embargo, Cavani no pudo trabajar a la par del grupo: arrastra desde hace tiempo un problema lumbar que lo limita y que, para resolverse del todo, podría requerir una cirugía.

Por eso se sometió a un “bloqueo”, una inyección con anestésico y corticoide en la zona afectada para bajar la inflamación, aliviar el dolor y permitirle entrenarse. Durante ese proceso realizó la mayoría de los trabajos físicos junto al plantel, aunque casi no hizo tareas con pelota, lo que complicó todavía más su puesta a punto y retrasó su regreso.

Pase de cinta: con la llegada de Leandro Paredes, el volante se convirtió en el nuevo capitán Gonzalo Colini

En 2026, Cavani recién sumó rodaje en el quinto partido, en el que fue más comentado por su particular entrada en calor que por lo que pudo aportar en cancha. Frente a Racing, su presencia entre los titulares pareció más un manotazo de ahogado del entrenador -que se jugaba el puesto- y un guiño hacia la dirigencia que una decisión respaldada por los rendimientos, pese a que ni Miguel Merentiel ni Ángel Romero habían mostrado un buen nivel en los partidos anteriores.

En diciembre, Marcelo Delgado, director deportivo del club, había bajado un mensaje: “Necesitamos un poco más de Edi en los momentos decisivos”. Ante la Academia, Boca en su conjunto le dio una nueva oportunidad: intentó recuperar al goleador implacable que todavía figura entre los máximos artilleros del fútbol mundial en actividad y, al mismo tiempo, dejar en claro tanto puertas adentro como a los hinchas que la exigencia también lo alcanza, más allá de su cercanía con Riquelme y los logros de su trayectoria en Europa.

🔄 Reacciones de todo tipo ante el

cambio de Cavani:



👏🏻 Riquelme y Herrón



😗 Silbidos de la gente cuando salió y cuando lo nombró la voz del estadio



👏🏻 Los hinchas aplaudieron cuando escucharon a Zufiaurre y Aranda pic.twitter.com/NRlZXqa2TV — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) February 21, 2026

La planilla del 10 ante Racing retrató su partido: no remató al arco, no tocó la pelota en el área rival y apenas tuvo cuatro intervenciones en el último tercio, con dos fueras de juego. Perdió siete balones y recuperó dos; ganó la mitad de sus duelos -dos- y cometió una infracción. Aunque los números de Merentiel resultaron igual de pobres, el primero en dejar la cancha fue el exGodoy Cruz, aun cuando en un partido friccionado podía aportar más desde la presión y el despliegue físico.

Entre su bajo presente y la bronca contenida por la sucesión de malos resultados, el uruguayo de 39 años se convirtió en el principal blanco de las críticas. Ya había sido reprobado cuando la voz del estadio anunció la formación, aunque en ese momento la reacción fue más leve.

Cavani no quiere ceder terreno, aunque Ubeda prepara un mix para el partido de Copa Argentina

Desde el entorno del futbolista descartan una limitación física y aseguran que el delantero estaba en condiciones de jugar. También sostienen que, aunque asume los señalamientos, considera que los cuestionamientos resultan desmedidos, sobre todo porque el equipo no viene dando respuestas ni siquiera en los partidos en los que él no estuvo a disposición. Y remarcan que, si el técnico decide utilizarlo este martes por Copa Argentina, en Salta, frente a Gimnasia de Chivilcoy, será el primero en ofrecerse para estar.

De todos modos, la idea de Ubeda es cuidar a los futbolistas que terminaron al límite desde lo físico o que vienen de un gran desgaste ante Racing, y armar un equipo mixto, con juveniles que reclaman minutos y otros jugadores de experiencia que aún no sumaron demasiado rodaje.

En ese contexto, en ataque podría reaparecer Romero o bien sumar sus primeros minutos Adam Bareiro, el delantero por el que Boca pagó más de tres millones de dólares, una apuesta fuerte que también buscó tocar el orgullo de Cavani. El paraguayo llega con continuidad desde Fortaleza, jugó el fin de semana pasado y este sábado se entrenó por primera vez en Ezeiza junto a sus nuevos compañeros.

“Cuando las cosas no salen, es cuando más hay que seguir”, escribió el Matador en sus redes. El próximo encuentro, posiblemente, le toque verlo desde afuera. A partir de ahí, su futuro dependerá de él: de cómo responda su físico, de su fortaleza anímica y ese carácter competitivo que marcó su carrera y que en Boca, desde hace tiempo, no se ve reflejada en su juego.