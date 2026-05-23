Miguel Merentiel sufrió un desgarro y no jugaría ante Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el sóleo y está casi descartado del partido del jueves con Universidad Católica, por la Copa Libertadores. Esto se supo este sábado, luego de que se realizara estudios, por más que todavía no hubo un parte oficial de Boca. Si bien el delantero quiere hacer un esfuerzo y ver si puede estar, el panorama es complicado.

Claudio Ubeda deberá reamar el equipo con la mente al choque en la Bombonera. El entrenador no sólo sufrió la complicación de uno de los delanteros titulares, que venía de anotar un gol en el empate ante Cruzeiro 1-1 (y había anotado otro lícito sobre el final pero no fue sancionado) también por el certamen internacional. Tampoco tendrá, por difernetes razones, a otros tres titulares del equipo que había alcanzado un rendimiento regular desde los resultados en los últimos tiempos.

Adam Bareiro, también lesionado: Ubeda perdió a la pareja de delanteros titulares DOUGLAS MAGNO - AFP

Además de Merentiel, tampoco podría jugar Adam Bareiro. El exdelantero de River y San Lorenzo sufrió una lesión en la eliminación ante Huracán por el torneo Apertura y tuvo que salir. Tras los estudios médicos se confirmó que el atacante guaraní sufrió un desgarro en el recto anterior del abdomen izquierdo y también en el aductor derecho. Por eso no pudo jugar ante Cruzeiro y es muy complicado que pueda recuperarse a tiempo para el último encuentro por la etapa de grupos de la Copa.

Santiago Ascacibar, que se había ganado la titularidad con Ubeda a fuerza de un gran despliegue y goles, siendo un socio de Leandro Paredes en un medio campo que también había afianzado a Milton Delgado y Tomás Aranda, todavía debe cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Barcelona, en Ecuador, en la derrota de Boca por 1-0 que empezó a complicar su panorama de clasificación.

Y tampoco podrá ser de la partida Ayrton Costa, defensor central zurdo que ante el conjunto brasileño vio la tercera tarjeta amarilla, por lo que quedó suspendido por una fecha. En su lugar ingresaría Marco Pellegrino.

Todo esto se suma a las bajas ya conocidas (se lesionaron hace tiempo) Agustín Marchesin, Edinson Cavani y Carlos Palacios. El delantero uruguayo estaba haciendo esfuerzos para ver si podía llegar algún encuentro antes del receso por el Mundial, pero más allá de sus expectativas, ni fue convocado por Ubeda.

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