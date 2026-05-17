Boca llega golpeado al partido clave con Cruzeiro: Giménez sufrió una molestia y Ubeda evalúa recurrir a Ángel Romero

En menos de un mes, Boca pasó de vivir su mejor momento en mucho tiempo, con el triunfo en el superclásico en el Monumental y puntaje ideal en el arranque de la Libertadores, a atravesar un presente cargado de incertidumbre: tres derrotas en los últimos cuatro partidos, afuera del torneo Apertura, con River finalista del campeonato y en medio de una ola de lesiones que complica todavía más la preparación del partido ante Cruzeiro, en el que el equipo de Claudio Ubeda se jugará gran parte de la clasificación a los octavos de final de la Copa. El nuevo afectado es Milton Giménez, quien iba a ser titular y también quedó bajo observación.

Justo en el tramo más delicado de la temporada, cuando Boca necesita ganar para no comprometer todavía más su futuro en el certamen -si pierde y Universidad Católica vence como local, el jueves, a Barcelona, de Guayaquil, quedará eliminado una fecha antes del cierre de la etapa de grupos-, los problemas físicos volvieron a golpear al plantel y, para colmo, en un sector sensible de la cancha: el de centrodelantero.

Claudio Ubeda suma problemas en ataque: Adam Bareiro está descartado, Milton Giménez, en duda; y Edinson Cavani aún no tiene rodaje. Gilson Lobo - AP

La baja de Adam Bareiro fue la primera en conocerse. El paraguayo sufrió un doble desgarro en el primer tiempo del partido frente a Huracán: uno en el aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo. De esta forma, y pese al esfuerzo del futbolista por intentar llegar en condiciones, no formará parte del partido con los brasileños y apunta a regresar el jueves 28 de mayo, cuando Boca reciba a Católica.

Más allá de la jerarquía de Bareiro, el delantero más regular del equipo desde su arribo al club, Ubeda parecía tener definido a su reemplazante. Giménez venía en racha: tres goles en cuatro partidos -ante Defensa y Justicia; Central Córdoba, de Santiago del Estero; y el Globo— y cuatro en los últimos siete si se suma el penal convertido frente a Independiente. Sin embargo, el exBanfield debió abandonar la práctica del viernes por una molestia en el tobillo derecho y su presencia pasó a ser una incógnita.

De este modo, quien hoy tiene más posibilidades de jugar es Ángel Romero, que en Boca disputó cinco partidos desde el comienzo y ninguno en esa posición: alternó entre el rol de segunda punta -junto a Giménez- y el de extremo por la derecha, dentro de un 4-2-3-1. Sería su primera vez como nueve de área, un puesto que ocupó en San Lorenzo, Cruz Azul y en su última etapa en Corinthians. Otra posibilidad es que ingrese un jugador de otras características, como Exequiel Zeballos o Alan Velasco, aunque Boca necesita ganar y el entrenador se inclinaría por un futbolista con mayor presencia en el área, más allá de que el Mellizo apenas convirtió un gol en 11 partidos con la camiseta xeneize: el descuento ante Huracán, sobre el final del segundo tiempo suplementario.

Adam Bareiro, el nueve titular, sufrió un doble desgarro ante Huracán y apunta a volver contra Universidad Católica, en el cierre de la fase de grupos. Manuel Cortina

Edinson Cavani, que esta semana volvió a entrenarse con el grupo después de casi tres meses de inactividad por una hernia de disco, tiene chances de integrar la lista de concentrados, aunque todavía no pelea por un lugar entre los titulares. En una situación similar está Carlos Palacios, que no suma minutos desde 2025 por una lesión de meniscos y sinovitis en la rodilla derecha y podría reaparecer entre los convocados.

El plantel se entrenó este domingo y este lunes realizará la última práctica antes del partido con Cruzeiro, previsto para este martes a las 21.30. Además de definir al centrodelantero, Ubeda terminará de resolver quién ingresará por Santiago Ascacibar, suspendido por una fecha tras la expulsión frente a Barcelona, en Ecuador. En el último ensayo, ese sector fue ocupado por Tomás Belmonte, aunque Ander Herrera también pelea por meterse en el equipo. A su vez, el técnico podría apostar por Malcom Braida como lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt, en busca de mayor proyección.

Ángel Romero, en la práctica de este domingo: suma un gol en 11 partidos en Boca. Prensa Boca

Cruzeiro, que había comenzado el Brasileirao luchando por evitar el descenso, hizo un clic desde la asunción de Artur Jorge y apenas perdió dos de sus últimos 12 partidos. El sábado, con mayoría de titulares, empató 1 a 1 con Palmeiras, en San Pablo, y con solo sumar un punto en la Bombonera se asegurará el pasaje a los octavos de final de la Libertadores. Al Xeneize, en cambio, únicamente le sirve ganar: si empata, dependerá de otros resultados para sostener una mínima posibilidad de avanzar.

Un escenario muy distinto al de hace apenas 30 días, cuando Boca era todo entusiasmo y el foco estaba puesto en lo que ocurría en la cancha, lejos del consultorio médico.