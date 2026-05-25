Boca prueba variantes para la “final” contra Católica: Zeballos asoma, Merentiel está en duda y Cavani no completó la práctica

Boca se juega la continuidad en la Copa Libertadores. Este jueves, desde las 21.30, el equipo de Claudio Ubeda recibirá a Universidad Católica en busca de un triunfo que le asegure el pasaje a los octavos de final. La situación es límite: un empate o una derrota lo dejarán fuera de carrera en la fase de grupos, algo que no sucede desde 1994. Por eso, el entrenador comenzó a probar variantes en ofensiva y también en el mediocampo, con la idea de armar un equipo con mayor vocación de ataque y, al mismo tiempo, esperar la recuperación de algunas piezas que llegan entre algodones al compromiso en la Bombonera.

El punto que más preocupa al DT vuelve a estar en la delantera. Al doble desgarro de Adam Bareiro -en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo-, que no llegará en condiciones, se sumó la distensión muscular de Miguel Merentiel en el sóleo derecho y, aunque lo esperarán hasta último momento, en Boca creen que difícilmente pueda arrancar como titular.

Miguel Merentiel arrastra una distensión en el sóleo y es duda para el partido frente a Católica Prensa Boca

A su vez, Milton Giménez, quien venía actuando como número 9, fue arriesgado ante Cruzeiro pese a una fuerte molestia en el tobillo derecho y, entre ese problema físico y un nivel en baja, Ubeda comenzó a evaluar otras alternativas, ya que solo seguiría en el equipo si está al ciento por ciento y la Bestia no logre recuperarse.

Además, Edinson Cavani, que venía entrenándose a la par de sus compañeros, no pudo completar la práctica por molestias físicas. No fue citado para el partido con los brasileños y, a esta altura, resulta difícil imaginarlo siquiera entre los concentrados, con tres meses de inactividad y dolores que reaparecen. A la espera de un parte médico oficial, el presente del uruguayo genera preocupación: se trata de una nueva recaída de su cuadro lumbar, por lo que su continuidad para el segundo semestre podría quedar bajo análisis.

Edinson Cavani llevaba dos semanas entrenándose a la par del grupo, pero debió abandonar la práctica por una nueva molestia física Prensa Boca

Así, en la práctica de este lunes en la Bombonera, el técnico probó un esquema nuevo y la inclusión como titular de Exequiel Zeballos, que todavía no logró recuperar el nivel que había mostrado sobre el cierre de 2025 luego del desgarro en el bíceps femoral izquierdo que lo mantuvo 69 días sin jugar. Incluso, podría disputar uno de sus últimos partidos en Boca antes de buscar una salida en junio, luego de no llegar a un acuerdo por la renovación de un contrato que vence en diciembre. En ese ensayo, Zeballos jugó como punta en un 4-4-2 junto a Milton Giménez, que hoy le saca una mínima ventaja a Ángel Romero.

A la vez, Ubeda también ensayó cambios en el medio. En busca de mayor tenencia y volumen de juego, apostó por Ander Herrera en lugar de Tomás Belmonte, de actuación irregular frente a Cruzeiro. De esta manera, el español podría ingresar por Santiago Ascacibar, expulsado ante Barcelona en Guayaquil y que todavía tiene pendiente una fecha de sanción.

Exequiel Zeballos podría reaparecer como titular en un partido decisivo y buscar recuperar el nivel que había mostrado sobre el cierre de 2025 Prensa Boca

En ese contexto, si entra Herrera, es probable que Tomás Aranda, que ante el equipo de Artur Jorge se movió con más libertad, vuelva a recostarse sobre la izquierda. El español tiene menos recorrido por afuera que Belmonte y más tendencia a jugar por el centro. La mitad de la cancha la completarán Leandro Paredes y Milton Delgado.

En la defensa, en tanto, se mantendría gran parte de la base, con la excepción del ingreso de Marco Pellegrino por Ayrton Costa, que llegó al límite de amarillas y quedará habilitado para una eventual serie de octavos. El resto seguiría igual, con Leandro Brey en el arco, y Malcom Braida y Lautaro Blanco como laterales.

Marco Pellegrino se perfila como titular en lugar de Ayrton Costa, suspendido por acumulación de amarillas Prensa Boca

El empate 1-1 en casa y el triunfo 2-0 de Católica sobre Barcelona dejaron a Boca contra las cuerdas en el Grupo D. Producto del desempate olímpico -el primer criterio que se utiliza y que contempla los resultados entre los equipos involucrados-, al Xeneize solo le sirve ganar. Si lo consigue, incluso podría terminar primero en la zona, siempre y cuando Cruzeiro no derrote como local a Barcelona.

En el peor escenario, Boca ya tiene asegurado un lugar en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, ya que el conjunto de César Farías, último en el grupo, no puede alcanzarlo. De todos modos, en el club prefieren ni pensar en esa posibilidad, más allá de que el cuadro podría cruzarlo más adelante con River.

Universidad Católica cayó 2-1 en el clásico con Colo Colo, en su último partido antes de visitar la Bombonera. Prensa Colo Colo

Católica, por su parte, viene de caer 2-1 en el clásico frente a Colo-Colo con mayoría de titulares. Aunque lidera el grupo, también llega bajo presión: el triunfo o el empate lo clasifican, pero una derrota lo dejará eliminado si Cruzeiro vence a Barcelona en Belo Horizonte.

El plantel de Boca volverá a entrenarse martes y miércoles en Ezeiza, todavía pendiente de la evolución de Miguel Merentiel y con la presión de afrontar un partido que puede marcar el rumbo deportivo y anímico del semestre.