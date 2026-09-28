Boca había comenzado bien el partido ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero el golazo olímpico de la Academia trastocó los papeles para el conjunto de La Ribera. Al finalizar el primer tiempo, y con los ánimos caldeados, Leandro Paredes cruzó al árbitro Andrés Gariano. “¡No te hagas el canchero!“, le gritó mientras se retiraba hacia el vestuario del Gigante de Arroyito.

El capitán xeneize miró al juez principal del encuentro y lo señaló con el dedo mientras le discutía algunas de las jugadas a favor de Boca que, a su entender, Gariano había pasado por alto. La recriminación no pasó a mayores luego de que el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena lograra una remontada histórica y eliminara al conjunto de Avellaneda.

Leandro Paredes se cruzó fuerte con el árbitro al finalizar el primer tiempo entre Boca y Racing

Boca había quedado en desventaja a partir de dos golazos de Racing, uno olímpico marcado por Gastón Lodico antes de los 20 minutos del primer tiempo y el otro en el arranque de la segunda mitad (tanto que hizo Tomás Conechny). Pero la aparición del goleador Enner Valencia lo transformó en el héroe de la tarde de este domingo.

Con tres goles en poco más de 20 minutos, el ecuatoriano cerró el marcador en un 3 a 2 a favor de Boca para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026, partido que disputará contra Banfield en los próximos días. Juan Jose Garcia

Con tres goles en poco más de 20 minutos, el ecuatoriano cerró el marcador en un 3 a 2 a favor de Boca para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026, partido que disputará contra Banfield en los próximos días.

Las otras competencias que protagoniza Boca

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Arruabarrena viene de dejar en el camino a São Paulo de Brasil para también avanzar a semis, instancia en la que se enfrentará con el Vasco da Gama, equipo del mismo país vecino.

Las otras competencias que protagoniza Boca. Marcelo Manera - LA NACION

Por último, a Boca se le presenta una doble oportunidad con el campeonato local. Esto ocurre porque el Xeneize tiene chances en el Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona A con 17 puntos, y a través de la tabla anual, que le otorga el título de campeón de liga a fin de año al equipo que culmine primero. Como si esto fuera poco, el club llega a esta parte final del año con un invicto de 15 partidos que comenzó a principios de agosto con el empate ante Newell’s.