Nacho Fernández, cada vez más ídolo de River: su partido “especial”, el mensaje de un excompañero y la furia de Russo

Aunque se encargó de aclarar una y otra vez que su responsabilidad es pensar en Atlético Mineiro, Nacho Fernández no hizo más que marcar a fuego la rivalidad River-Boca. “Todos sabían que para mí era un partido muy especial”, reconoció. El capitán del conjunto brasileño tuvo una presencia decisiva para que su equipo se lleve un empate sin goles de la Bombonera.

Esta vez no por lo deportivo, sino por la forma en la que se permitió demorar el reinicio del partido para que el juez colombiano Andrés Rojas Noguera pudiera consultar el VAR y anular (de manera incorrecta), el tanto que había marcado Diego González. “Nacho Fernández le manejó el partido”, se quejó amargamente el entrenador xeneize Miguel Ángel Russo.

Su accionar recibió, inmediatamente, todo tipo de elogios de parte de los simpatizantes de River y acrecentó su figura como ídolo. Incluso Rodrigo Mora, exjugador millonario, se permitió una broma en Instagram. “Toda tuya Ignacio Fernández. ¡Qué capitán!”, escribió el uruguayo.

Un desperfecto técnico en el receptor de la señal le impedía al árbitro escuchar al VAR. Entre dudas, amagó con reiniciar el partido, pero Nacho Fernández le exigió que no lo haga hasta que pudiera ver las repeticiones de las jugadas.

El mensaje de Rodrigo Mora para Nacho Fernández tras el empate entre Boca y Atlético Mineiro

El exfutbolista de River aprovechó el andar dubitativo del referí y casi que lo obligó a ir a ver la jugada . Si el árbitro hubiera sido más firme en su decisión de reanudar el partido, incluso podría haber sancionado a Fernández. Consultado sobre esta posibilidad, el jugador explicó: “¿Que yo tendría que haber sido expulsado por el reclamo? La verdad que no, ¿por qué motivo?”, dijo con seguridad. Y completó: “Si traté de que no se reanudara el juego fue porque el árbitro no tenía la señal del VAR. Entonces en una jugada dudosa creo que había que esperar a que vuelva la señal para que se reanude el juego”.

Como uno de los líderes de una época rebosante en triunfos de River sobre su histórico adversario , no pudo eludir lo que significó para él este partido. “Todos saben que para mí es un partido especial porque me identifico mucho con River, todos estos años que la hemos pasado muy bien pero bueno, hoy estoy en Atlético Mineiro, me debo a este club que hizo un esfuerzo muy grande y confía mucho en mí así que traté de dar lo mejor para este equipo”, resaltó.

El referí Andres Rojas "escoltado" por Marcos Rojo y Nacho Fernández, durante la observación de la jugada en el VAR en el partido entre Boca y Atlético Mineiro MARCELO ENDELLI - POOL

La bronca de Russo

Russo, por su parte, fue contundente respecto de lo ocurrido y le apuntó a Nacho Fernández: “El arbitraje condicionó el resultado del partido en forma importante -dijo-. El gol fue legítimo y lo que más me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nunca lo vi, nunca me pasó que el árbitro otorgue el gol y el rival no quiera sacar del medio. Principalmente Nacho Fernández, que pateaba la pelota afuera. Le manejó el partido”, se quejó el DT.

Molesto, Russo agregó: “Le manejó la situación y eso no puede pasar teniendo el VAR. En definitiva los árbitros no pueden pasar desapercibidos y dejarse llevar por esas situaciones. Tres veces le dijo que sacaran del medio y no le hicieron caso, es algo muy grave que no puede pasar, que un jugador le maneje la situación. No lo pueden obligar decidiendo la situación del árbitro y del VAR mismo, eso es lo que me resultar raro y no me gusta. Si a vos te obligan a sacar del medio y a reanudar el juego, vos no te podés negar. Eso es algo gravísimo”, sentenció.

