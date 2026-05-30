Leandro Paredes sufrió una lesión muscular y no jugará los amistosos previos al Mundial

La selección argentina recibió una noticia que encendió una nueva señal de preocupación a menos de tres semanas del debut en el Mundial 2026. Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha y quedó descartado para los amistosos frente a Honduras e Islandia, los últimos compromisos antes del inicio de la competencia. El volante de Boca forma parte de los 26 convocados por Lionel Scaloni, aunque ahora deberá enfocarse en recuperarse para llegar en condiciones al estreno ante Argelia, el 16 de junio, en Kansas.

La molestia no sorprendió del todo. El mediocampista había actuado el otro día en la derrota de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores en la Bombonera y durante varios pasajes del encuentro se lo observó incómodo desde lo físico. Incluso, en distintos momentos evidenció dificultades para desplazarse con normalidad, una imagen que generó inquietud tanto en el cuerpo técnico xeneize como en el de la selección.

Ya en la entrada en calor acusaba una molestia que luego reconoció al finalizar el partido: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio pero no iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo”. Incluso el entrenador de Boca esa noche, Claudio Ubeda, sabía de su problema muscular. “Leandro Paredes sintió una molestia en el isquiotibial, pero la pudo sostener durante todo el partido y quiso seguir jugando, nunca se quiso cuidar pensando en el Mundial”, afirmó.

Molestia de Leandro Paredes en la entrada en calor con Boca

Los estudios confirmaron el desgarro muscular en el isquiotibial de su pierna derecha, por lo que quedó automáticamente descartado para la gira previa al Mundial. De esta manera, Scaloni perderá a uno de los futbolistas que suele considerar una pieza importante dentro de la estructura del plantel, tanto por experiencia como por conocimiento del funcionamiento colectivo.

La Argentina afrontará dos amistosos antes de viajar a la Copa del Mundo. El primero será frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 ante Islandia, en Alabama. Allí estarán los 26 futbolistas elegidos para el certamen, varios integrantes de la prelista de 55 nombres y también algunos jóvenes observados como apuestas para el futuro del seleccionado.

Esta es la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 Canchallena

La baja de Paredes se suma a una serie de inconvenientes físicos que obligan a Scaloni y a su cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución de varios integrantes del plantel. Algunos son titulares indiscutidos; otros buscan ganarse un lugar entre los once o aportar variantes desde el banco. En todos los casos, el objetivo es el mismo: llegar al Mundial con la mejor condición posible.

Entre los convocados que arrastran problemas aparece nada menos que Lionel Messi, quien sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo durante su último compromiso con Inter Miami. Aunque los plazos de recuperación permiten imaginar su presencia en la Copa del Mundo, también está en duda para los amistosos de preparación.

Así se retiró Messi durante el último partido con Inter Miami CHANDAN KHANNA - AFP

La situación de Cristian Romero es otra de las que sigue con atención el cuerpo técnico. El defensor de Tottenham continúa la recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y acumula varias semanas sin competencia. La presencia del Cuti en la lista definitiva nunca estuvo en discusión, aunque llegará con escaso ritmo futbolístico.

En la defensa también aparecen otros campeones del mundo tocados como Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Ambos laterales derechos padecieron desgarros musculares y transitan la etapa final de sus recuperaciones. Molina transmite optimismo respecto de su evolución, aunque se perdió los últimos tres partidos con Atlético de Madrid, mientras que Montiel apunta a llegar con lo justo para el inicio del certamen. Ya se perdió disputar la final del torneo Apertura con River el pasado domingo 24 de mayo, quedando relegado en el banco, y luego no fue convocado en la última fecha de la Sudamericana ante Blooming en el Monumental.

La lista de jugadores con alguna dificultad reciente incluye además a Emiliano Martínez, quien sufrió la fractura de un dedo de la mano derecha, aunque se espera llegue sin dificultades para ocupar el arco en el debut. Julián Álvarez, afectado por un esguince de tobillo que lo privó de los últimos cuatro partidos. Nicolás González, que dejó atrás un desgarro, pero viene de una inactividad grande, ya que no juega desde el 25 de abril. Y, entre las novedades en la lista, Nicolás Paz, seguido de cerca tras un traumatismo en una rodilla.

Dibu logró atajar durante la final de la Europa League con un dedo de su mano derecha fracturado Shaun Brooks - CameraSport - CameraSport

Y siguiendo con los lesionados, en este caso, algunos que eso los terminó marginando de la lista definitiva, aparece el nombre de Marcos Acuña. El lateral izquierdo de River arrastra molestias musculares en el isquiotibial derecho que lo marginaron de la decisión final del entrenador.

En ese contexto, la situación de Paredes agrega un nuevo capítulo a una preparación marcada por las lesiones. El mediocampista ya quedó al margen de los compromisos ante Honduras e Islandia y comenzará un trabajo específico para intentar llegar en plenitud al Mundial. En la selección confían en que el tiempo juegue a favor y que pueda estar disponible cuando la Argentina inicie la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.

Los lesionados de la lista de la selección argentina