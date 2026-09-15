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San Pablo vs. Boca, en vivo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
Se enfrentan en el estadio Morumbí en el encuentro desquite
- 3 minutos de lectura'
20:38 | Apedrearon el ómnibus de Boca
Los hinchas de San Pablo esperaron en la llegada al estadio Morumbi el arribo del ómnibus de Boca y lanzaron piedras hacia el vehículo que trasladaba a la delegación xeneize . La situación no afectó a ningún miembro del plantel, que ya se encuentra en el vestuario.
#AHORA - Informa @MonroigDiego que el micro de Boca fue apedreado en Brasil, en su llegada al Morumbí. pic.twitter.com/b26CsSpXa7— SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026
20:11 | El árbitro del partido
El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de dirigir esta noche en el Morumbi y estará acompañado, como asistentes, por Nicolás Tarán y Martín Soppi, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. En el VAR estará Leodán González.
20:15 | La ausencia de Calleri
El delantero argentino, Jonathan Calleri, no formará parte del equipo titular de San Pablo ni estará entre los suplentes, debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, ya que fue amonestado en la Bombonera por un cruce con Tomás Belmonte.
20:00 | Cómo se definirá la serie que por ahora gana Boca
La serie de los cuartos de final todavía está abierta, ya que Boca se impuso por 1-0 en la Bombonera, lo que le permite tener una ventaja para poder clasificarse a las semifinales de la Sudamericana, en el caso de ganar o empatar el encuentro. Ahora bien, si el conjunto xeneize pierde por 1-0, se resolverá todo en la tanda de los penales, mientras que si cae por dos o más goles quedará eliminado el equipo de Arruabarrena.
19:45 | La última victoria de Boca en Brasil
La última vez que Boca se llevó un triunfo en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando superó por 1-0 a Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde ese entonces, el equipo xeneize disputó 10 partidos y no pudo obtener la victoria en los 90 minutos, acumulando siete derrotas y tres empates.
19:30 | Los once de San Pablo
Esta es la formación de San Pablo para el choque de esta noche con Boca en el Morumbí: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda y Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio e Iago; Luciano; Artur y André Silva.
¡SAN PABLO LLEGÓ EN MEDIO DE UNA FIESTA! ⚫⚪🔴— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 15, 2026
Así fue recibido el micro del equipo brasileño en su arribo al Morumbi para jugar ante Boca.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/mAvMgWiaJQ
19:15 | Los once de Boca
El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación titular de Boca, y estos son los once jugadores que estarán desde el arranque: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
🚨CONFIRMADO el XI de #Boca vs São Paulo:— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 15, 2026
Montero;
Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco;
Ascacíbar, Paredes, Delgado;
Velasco;
Merentiel, Flores.
▶️1 solo cambio respecto a la ida:
🔄#Delgado x #Belmonte.
❓¿Qué les parece el XI? pic.twitter.com/dv2x1qhwHe
19:00 | Bienvenidos al minuto a minuto de duelo entre San Pablo y Boca
Bienvenidos a la transmisión en vivo del choque entre San Pablo y Boca, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el estadio Morumbi, tendrá el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por DSports.
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