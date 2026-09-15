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San Pablo vs. Boca, en vivo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Se enfrentan en el estadio Morumbí en el encuentro desquite

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Diego Morini
LA NACIONDiego Morini
Boca se mide con San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Boca se mide con San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa SudamericanaGonzalo Colini - La Nación

20:38 | Apedrearon el ómnibus de Boca

Los hinchas de San Pablo esperaron en la llegada al estadio Morumbi el arribo del ómnibus de Boca y lanzaron piedras hacia el vehículo que trasladaba a la delegación xeneize . La situación no afectó a ningún miembro del plantel, que ya se encuentra en el vestuario.

20:11 | El árbitro del partido

El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de dirigir esta noche en el Morumbi y estará acompañado, como asistentes, por Nicolás Tarán y Martín Soppi, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. En el VAR estará Leodán González.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera dirigirá esta noche en el Morumbi. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
El árbitro uruguayo Gustavo Tejera dirigirá esta noche en el Morumbi. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)ALEJANDRO PAGNI - AFP

20:15 | La ausencia de Calleri

El delantero argentino, Jonathan Calleri, no formará parte del equipo titular de San Pablo ni estará entre los suplentes, debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, ya que fue amonestado en la Bombonera por un cruce con Tomás Belmonte.

Jonathan Calleri no estará esta noche en el choque de San Pablo con Boca. (AP Photo/Gustavo Garello)
Jonathan Calleri no estará esta noche en el choque de San Pablo con Boca. (AP Photo/Gustavo Garello)Gustavo Garello - AP

20:00 | Cómo se definirá la serie que por ahora gana Boca

La serie de los cuartos de final todavía está abierta, ya que Boca se impuso por 1-0 en la Bombonera, lo que le permite tener una ventaja para poder clasificarse a las semifinales de la Sudamericana, en el caso de ganar o empatar el encuentro. Ahora bien, si el conjunto xeneize pierde por 1-0, se resolverá todo en la tanda de los penales, mientras que si cae por dos o más goles quedará eliminado el equipo de Arruabarrena.

19:45 | La última victoria de Boca en Brasil

La última vez que Boca se llevó un triunfo en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando superó por 1-0 a Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde ese entonces, el equipo xeneize disputó 10 partidos y no pudo obtener la victoria en los 90 minutos, acumulando siete derrotas y tres empates.

19:30 | Los once de San Pablo

Esta es la formación de San Pablo para el choque de esta noche con Boca en el Morumbí: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda y Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio e Iago; Luciano; Artur y André Silva.

19:15 | Los once de Boca

El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación titular de Boca, y estos son los once jugadores que estarán desde el arranque: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

19:00 | Bienvenidos al minuto a minuto de duelo entre San Pablo y Boca

Bienvenidos a la transmisión en vivo del choque entre San Pablo y Boca, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el estadio Morumbi, tendrá el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por DSports.

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