Uno por uno: así sería el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena si es el nuevo DT de Boca
El Vasco está muy cerca de ser el reemplazante de Claudio Ubeda; será su segunda etapa en el club de la Ribera
- 3 minutos de lectura'
Rodolfo Arruabarrena está muy cerca de convertirse en el próximo técnico de Boca, en reemplazo de Claudio Ubeda. Juan Román Riquelme, el presidente del club xeneize, contactó al exlateral izquierdo para ofrecerle el cargo y el Vasco aceptó, aunque todavía debe resolver varios detalles contractuales. La intención es que firme un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027.
Uno de los temas que Arruabarrena debe definir es el armado del cuerpo técnico que lo acompañará en su segunda etapa como DT de Boca. Según distintas versiones, volvería a contar con Mauro Navas -uno de sus ayudantes de campo de la primera etapa como técnico del Vasco y actualmente en la 9° división del club-. También lo acompañarían Diego Markic como segundo asistente y, como preparador físico, Gustavo Roberti.
Arruabarrena, de 50 años, volvería a dirigir a la Argentina luego de diez años. Surgido de las divisiones inferiores xeneizes (desde los 11 años), disputó 178 partidos y convirtió 17 goles, ganando tres títulos: el Apertura 98, el Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000, en la que se destacó particularmente en la primera final ante Palmeiras, de Brasil, anotando dos goles para la igualdad 2-2 en la Bombonera.
Como entrenador de Boca le tocó reemplazar en 2014 a Carlos Bianchi y estuvo en el cargo hasta 2016, conquistando dos títulos: el campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015. Condujo a Boca en 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15, con su equipo anotando 122 goles y recibiendo 57. Así como logró dos títulos, también lo marcaron derrotas importantes, como las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, en la noche del gas pimienta y el partido suspendido en el entretiempo, en donde el Vasco se peleó con Rodolfo D’Onofrio, por entonces presidente millonario, en pleno campo de juego.
También cayó en la Supercopa 2016 ante el San Lorenzo de Pablo Guede, en donde Boca perdió 4-0. Se fue tras perder con Racing por la quinta fecha del torneo local, el 28 de febrero de 2016.
La carrera del Vasco como DT continuó en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
"Boca es como mi casa". El 9 que se luce en España, en un club con tradición argentina: de pelear el descenso a una Copa europea
"Es el líder del equipo". Independiente Rivadavia fijó su posición sobre Sebastián Villa ante el interés de Boca
"Hablamos los tres". Leandro Paredes reveló el interés de Inter Miami y dejó una respuesta sobre su situación en Boca
- 1
Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina
- 2
Francia ganó con un hat-trick y golazo incluido de Olise para compensar todo lo que falló Mbappé
- 3
La lista definitiva de la selección: el reemplazante de Balerdi no será un zaguero y llegará desde afuera
- 4
Parte médico de la selección argentina: cómo están los jugadores lesionados a ocho días del debut