Uno por uno: así sería el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena si es el nuevo DT de Boca

Rodolfo Arruabarrena está muy cerca de convertirse en el próximo técnico de Boca, en reemplazo de Claudio Ubeda. Juan Román Riquelme, el presidente del club xeneize, contactó al exlateral izquierdo para ofrecerle el cargo y el Vasco aceptó, aunque todavía debe resolver varios detalles contractuales. La intención es que firme un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Uno de los temas que Arruabarrena debe definir es el armado del cuerpo técnico que lo acompañará en su segunda etapa como DT de Boca. Según distintas versiones, volvería a contar con Mauro Navas -uno de sus ayudantes de campo de la primera etapa como técnico del Vasco y actualmente en la 9° división del club-. También lo acompañarían Diego Markic como segundo asistente y, como preparador físico, Gustavo Roberti.

Arruabarrena y Diego Markic, que volvería a ser su ayudante en Boca FotoBAIRES

Arruabarrena, de 50 años, volvería a dirigir a la Argentina luego de diez años. Surgido de las divisiones inferiores xeneizes (desde los 11 años), disputó 178 partidos y convirtió 17 goles, ganando tres títulos: el Apertura 98, el Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000, en la que se destacó particularmente en la primera final ante Palmeiras, de Brasil, anotando dos goles para la igualdad 2-2 en la Bombonera.

Como entrenador de Boca le tocó reemplazar en 2014 a Carlos Bianchi y estuvo en el cargo hasta 2016, conquistando dos títulos: el campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015. Condujo a Boca en 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15, con su equipo anotando 122 goles y recibiendo 57. Así como logró dos títulos, también lo marcaron derrotas importantes, como las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, en la noche del gas pimienta y el partido suspendido en el entretiempo, en donde el Vasco se peleó con Rodolfo D’Onofrio, por entonces presidente millonario, en pleno campo de juego.

Rodolfo Arruabarrena discutiendo con el árbitro Darío Herrera, en la noche del gas pimienta, en el cruce con River por la Copa Libertadores 2015 ENRIQUE MARCARIAN - X00175

También cayó en la Supercopa 2016 ante el San Lorenzo de Pablo Guede, en donde Boca perdió 4-0. Se fue tras perder con Racing por la quinta fecha del torneo local, el 28 de febrero de 2016.

El Vasco Arruabarrena, cuando era DT de Boca, acompañado por Mauro Navas, que volvería a ser su ayudante Fotobaires

La carrera del Vasco como DT continuó en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.