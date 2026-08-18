VIDEO: así fueron los goles que le dieron a Boca la clasificación para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca encontró el gol que tanto buscaba ante Deportivo Recoleta y lo hizo por arriba. Santiago Ascacibar apareció en el área y ganó en las alturas en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después llegaron las definiciones tan esperadas de los atacantes, el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y cerró la goleada por 4 a 0 con un gol de Alan Velasco. Sucede que el de los delanteros era un tema de conversación en el Xeneize.

El gol de Ascacibar

Ascacibar ya no sorprende. O, al menos, no debería hacerlo. En Paraguay volvió a aparecer donde suelen aparecer los goleadores: dentro del área, buscando el espacio y esperando el momento preciso para atacar la pelota. Lautaro Blanco lanzó el centro y el mediocampista se elevó para conectar el cabezazo y abrir el partido ante Deportivo Recoleta. Otra vez él. El número 5 de Boca que, cuando el equipo mira hacia el arco contrario, por momentos juega como un número 9.

No se trata de una aparición aislada. Ascacibar convirtió ocho goles en sus primeros 27 partidos con la camiseta de Boca. Una cifra que llama la atención para un futbolista cuya principal función se desarrolla varios metros más atrás y que expone una de las características que incorporó a su juego: la capacidad para interpretar cuándo desprenderse, llegar desde atrás y ocupar espacios dentro del área rival.

Su producción resulta todavía más llamativa por un detalle: no necesita los penales para alimentar sus estadísticas. Sus primeros seis goles con Boca fueron todos de jugada. Dos de cabeza, tres con la pierna derecha y uno con la izquierda. Ahora volvió a utilizar el juego aéreo para destrabar un partido que se les presentaba difícil para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto paraguayo ya lo había sufrido en el partido de ida a Ascacibar, el ex Estudiantes también había convertido en el encuentro de ida. Boca perdía 1-0 cuando apareció apenas comenzado el segundo tiempo para establecer el empate. Después el xeneize se terminó imponiendo por 3-1.

Sebastián Villa celebra su gol ante Deportivo Recoleta, el primero del colombiano desde que comenzó su segundo ciclo en Boca Jorge Saenz - AP

El momento goleador de Ascacibar se extiende más allá de la competencia internacional. El 5 de agosto había sido el encargado de destrabar otro partido: marcó el único tanto de la victoria por 1-0 ante Estudiantes, justamente el club en el que se formó y del que Boca lo incorporó.

La frecuencia empieza a llamar la atención. Antes de esta serie con Recoleta acumulaba seis tantos en 25 encuentros y ya era el segundo máximo anotador de Boca en 2026, igualado entonces con Adam Bareiro y apenas uno por debajo del uruguayo Miguel Merentiel. Dos partidos contra el conjunto paraguayo después, agregó otros dos.

Ascacibar conserva todo aquello que históricamente lo identificó como mediocampista: intensidad, presión, recuperación y despliegue. Pero a ese repertorio le agregó una cualidad mucho menos habitual para un volante central. Cuando Boca consigue avanzar y la jugada lo permite, no contempla el área desde lejos, el Ruso siempre ataca y pisa el área.

Su cabezazo en Asunción fue algo más que otro gol en una serie favorable para Boca. Fue una nueva escena de una tendencia que empieza a convertirse en costumbre. Ascacibar lleva la 25 en la espalda, pero juega de 5. Aunque cada vez que pisa el área rival es un goleador letal.

El gol de Villa para Boca

Sebastián Villa volvió a convertir con la camiseta de Boca. El colombiano marcó el 2-0 ante Recoleta y anotó su primer gol desde que inició su segundo ciclo en el club. La jugada nació nuevamente de Tomás Aranda, que desequilibró por el sector derecho del ataque y lanzó un centro pasado que encontró a Villa dentro del área.

El colombiano ensayó una volea que encontró una buena respuesta de Nelson Ferreira, pero el rebote volvió a quedarle a Villa. Esta vez no perdonó: sacó un potente remate y amplió la ventaja de Boca en el Defensores del Chaco.

El festejo tuvo una imagen particular. Después de convertir, Villa dirigió su mirada hacia los hinchas xeneizes presentes e hizo un gesto de disculpas. El colombiano acompañó así un gol especial, el primero de su segundo ciclo en el club.

El gol de Merentiel

Milton Delgado inició la acción con una gran recuperación y enseguida lanzó una precisa habilitación para Miguel Merentiel. El delantero uruguayo recibió con espacio, encaró a Nicolás Marotta y, con un enganche, dejó al defensor paraguayo en el camino para quedar cara a cara con Nelson Ferreira.

Ante la salida del arquero, Merentiel resolvió con enorme categoría: levantó la pelota por encima de Ferreira y estableció el 3-0 de Boca ante Deportivo Recoleta en Paraguay. Una definición exquisita para coronar una jugada que había comenzado con la presión y recuperación de Delgado.

El gol de Velasco

¡AH BUENO, HACÉ LO QUE QUIERAS, ALAN! ¡VELASCO ARMÓ UN JUGADÓN Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 4-0 (7-1 global) DE BOCA SOBRE RECOLETA!



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Boca se lucía en Paraguay y Alan Velasco también quiso dejar su sello en una noche de contundencia xeneize. El atacante recibió sobre el vértice derecho del área, quedó frente a Pedro Ríos y lo dejó en el camino con una bicicleta. Con el espacio generado, acomodó el cuerpo y sacó un potente derechazo que superó a Nelson Ferreira para establecer el 4-0 ante Deportivo Recoleta.