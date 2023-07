Boca: Marcos Rojo y una recuperación en Miami que generó una crítica del médico Jorge Batista

escuchar

Marcos Rojo continúa con su recuperación del desgarro en Miami. El defensor tiene planificado volver a la Argentina este jueves, pero un cruce de mensajes en las redes sociales generó un malestar interno en Boca. ¿Qué sucedió? Julio César Murillo y el futbolista hicieron un posteo del paso a paso de los entrenamientos y la recuperación, pero esto enojó a Jorge Batista, el responsable del área médica del club xeneize, que también hizo su descargo por las redes sociales.

Murillo había publicado fotos de Rojo haciendo trabajos en el gimnasio y también de rehabilitación en la pileta. Y el preparador físico le sumó un texto explicativo sobre la recuperación del zaguero. “Involucrando componentes muy simples: la mejora del control motor, con estimular la desaceleración, la práctica de aterrizaje de bajo impacto, con introducir el contacto con el suelo después de una lesión, con desarrollar la tolerancia en los tejidos para impactar y en la fuerza unipodal”.

El 🫡 trabajando para regresar cuanto antes a la competencia.



A Batista, que operó al zaguero de la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por la que no puede jugar desde octubre del año pasado, no le cayó bien la publicación y subió a su cuenta de Instagram una captura de los ejercicios que, según Murillo, está llevando adelante el defensor y, con ironía, aseguró: “Hoy a la tarde temprano voy al cine. Me recomendaron ir a ver Pinocho”, disparó el médico.

Todo comenzó el 30 de junio pasado, en la práctica de Boca el día después del 4-0 sobre Monagas de Venezuela, que certificó el pase a los octavos de final por la Copa Libertadores como líder de su grupo. El entrenamiento había arrancado con buen ánimo pero terminó con una mala noticia que despertó preocupación en el entrenador Jorge Almirón, en los hinchas y, sobre todo, en las autoridades del Consejo de Fútbol, que no sólo pensaron en la problemática para el corto plazo sino también en cómo podía afectar esta situación el futuro, ya que el jugador tiene contrato hasta fin de año. Marcos Rojo sufría una lesión en un gemelo e iba a estar de baja al menos durante las próximas tres semanas.

Justo cuando Almirón más lo iba a necesitar, Rojo se frustraba por un nuevo retroceso en la recuperación. Cabe recordar que lo que sufrió esa jornada fue el segundo desgarro luego de estar ocho meses sin jugar por una grave lesión de ligamentos cruzados. Había sumado 45 minutos en la reserva ante Arsenal pero algo no anduvo bien. Ya se había desgarrado al inicio de junio. En el mundo Boca entendieron que esa primera lesión muscular es normal en alguien que hace mucho no responde a trabajos de entrenamiento con pelota.

Hasta ahí todo bien entre las partes, incluso integrantes del Consejo de Fútbol le dieron el visto bueno a Rojo para que viaje a los Estados Unidos para ver un especialista que le había recomendado Paul Pogba, compañero suyo en Manchester United. Ese profesional se llama Julio César Murillo. Y en Boca accedieron porque, no sólo estaba la lesión de Rojo, sino que además el exEstudiantes estaba muy mal anímicamente: “No puede ser otra vez”, dijo por los pasillos del predio de Ezeiza. Ya a fines de 2022 lo habían tenido que convencer los referentes de que no tire la toalla. Darío Benedetto, Chiquito Romero, Nicolás Figal habían hablado con Rojo para que no se deje vencer por la lesión, que “tenía que volver con todo”.

Este lunes, Murillo dijo luego del cruce de publicaciones en TyC Sports: “Venía con una molestia en el gemelo izquierdo. Lo veo muy bien, ya no siente dolor en la pantorrilla. Le vino bien estar unos días acá. Nos quedan dos o tres sesiones. Se está recuperando muy bien y creo que va a llegar bien a los octavos de la Libertadores”. Los partidos ante Nacional por los octavos de final de la Copa serán el 2 y 9 de agosto, primero en Montevideo y luego en la Bombonera.

En la entrevista le consultaron sobre la publicación del médico de Boca que lo tildó de “mentiroso”, Murillo opinó al respecto: “La verdad es que no vi nada. Yo hablé con el kinesiólogo de Boca, Leonardo (Betchakian). No es mentira porque los trabajos que hacemos hacen referencia a eso que yo publiqué. Hablé solamente con Rojo y Leonardo, que trabaja en Boca”.

Batista había publicado un mensaje de apoyo para Rojo cuando se conoció la noticia del nuevo desgarro: “Un dia muy muy positivo para todo el mundo. Marcos va a estar muy bien. Solo hay que esperar un poquito más. Las lesiones musculares son esperables cuando hay periodos largos de inactividad”. Pero la divulgación de estos nuevos trabajos en Miami no le cayeron nada bien.

Habrá que ver qué sucede el jueves cuando Rojo regresará de Miami en la reunión que tendrán entre el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón y el cuerpo médico liderado por Jorge Batista. La recuperación de Rojo es un tema que tiene a todos inquietos pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero también con la mira en diciembre. Todos dicen que pretenden continuar en 2024, Boca contando con Rojo y Rojo vistiendo la camiseta azul y oro, pero hasta ahora ningún protagonista dio un paso hacia esa renovación.

