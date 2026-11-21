BARRANQUILLA, Colombia (enviado especial).- La enorme rueda de la fortuna parece un reloj que cuenta las últimas horas para la final de la Copa Sudamericana. Tiene los colores de la bandera colombiana, amarillo, azul y rojo, pero por momentos queda casi completamente teñida de azul y oro. Como buena parte de Barranquilla, que este viernes terminó de recibir a los miles de hinchas de Boca que viajaron para acompañar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en el partido más importante de los últimos años. A sus pies, una multitud canta, agita banderas y enciende fuegos artificiales que iluminan el cielo. Es el último banderazo antes de la definición frente a Mineiro. Y nadie quiere perdérselo.

La escena transcurre en uno de los sectores turísticos más conocidos de Barranquilla, donde habitualmente se reúnen familias, parejas y visitantes para pasear, sacar fotos y disfrutar de las atracciones. Pero esta vez el paisaje es muy distinto. Hay camisetas de Boca por todas partes, sombrillas, bombos, trompetas y una ilusión que se palpa en el aire.

A pocos metros hay otro espectáculo, bastante más pequeño, pero igual de colorido. Un carrusel gira con varias banderas de Boca colgadas por los propios simpatizantes, y cada vuelta permite leer los nombres de distintos barrios.

Muchos de los que participan en el banderazo estuvieron hasta este viernes en Cartagena de Indias. El jueves habían copado los alrededores de la Torre del Reloj y el Camellón de los Mártires, en pleno centro histórico de esa ciudad ubicada a unos 135 kilómetros de Barranquilla. Ahora ya están acá para pasar la última noche antes del partido.

El Gran Malecón se pobló de simpatizantes xeneizes que blandieron sus colores y el escudo del club, entusiasmados con la posibilidad de obtener una copa internacional al cabo de 18 años. Aníbal Greco - La Nación

Durante todo el viernes siguieron llegando hinchas de Boca a la localidad en la que el club xeneize intentará cortar una serie de 18 años sin trofeos internacionales. Muchos venían de pasar unos días en las playas de Cartagena y Santa Marta y otros viajaron directamente desde Argentina. Algunos llegaron en avión y otros combinaron vuelos y colectivos en varias horas de viaje. El motivo es el mismo: estar junto a Boca en una nueva final subcontinental.

El calor sigue siendo intenso, incluso cuando cae el sol, pero nadie parece darle mucha importancia. Hay sombrillas azules y amarillas, banderas de todos los tamaños y camisetas de distintas épocas. Algunos llegaron en grupos de amigos; otros, en familia. Entre los hinchas se mezclan turistas y vecinos de Barranquilla. Muchos sacan sus teléfonos celulares para grabar.

El banderazo es un preludio de la cantidad de hinchas que acompañarán al equipo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Boca agotó las 13.000 populares que Conmebol puso a disposición de cada club y sus hinchas compraron buena parte de las plateas, que son vendidas tanto a argentinos como a brasileños. Se espera que unos 30.000 hinchas viajen desde Buenos Aires, a los que se sumarán los colombianos que simpatizan con Boca y otros que arribaron desde distintos puntos del continente.

La fiesta sigue y para muchos es el cierre de un viaje que comenzó varios días atrás. Los que estuvieron en Cartagena ya están en Barranquilla y los que eligieron quedarse desde el principio en esta ciudad también acudieron al banderazo. Ahora falta solamente el partido.

La rueda de la fortuna sigue girando. Cambia de colores, mientras abajo siguen llamando la atención los cantitos, las banderas y las luces de colores. Boca ya copó Barranquilla y sus hinchas esperan la final. Ahora sueñan con volver a juntarse para festejar la conquista de la copa.