Boca oficializó a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca oficializó este jueves a Rodolfo “Vasco” Arruabarrena como nuevo entrenador del club. A 18 días de la salida de Claudio Úbeda, el Xeneize confirmó la incorporación de Arruabarrena en el cargo de entrenador.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución”, se precisa en el escrito.

Y se detalla para cerrar: “El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)”.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, flamante entrenador de Boca Juniors Anibal Greco

Cómo precisó LA NACION el viernes, fue Juan Román Riquelme, presidente del club, quien se contactó con el exlateral izquierdo para ofrecerle el puesto de Úbeda. Aún a pesar del “sí” del Vasco, se tomaron unos días para resolver detalles contractuales, del armado del cuerpo técnico y de convivencia en casa amarilla.

Riquelme manejó la decisión en silencio (como la mayoría de las veces que tomó una decisión clave en su gestión), aunque se movió rápido ya que para el segundo semestre de 2026 tendrá una agenda cargada de obligaciones.

Una semana atrás, el flamante entrenador de Boca llegó a la Argentina desde España, donde reside, y habló con la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza: “He aceptado porque estoy convencido que hay un buen plantel, habrá algunas bajas, algunas altas, pero confío en los jugadores que están”.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Y sentenció: “Un jugador de Boca tiene que tener personalidad. No tiene que ser ni tan viejo ni tan joven ni ser técnico ni ser no técnico, creo que hay jugadores con personalidad, algunos no han tenido un buen semestre, esperamos poder potenciarlos y con la llegada de jugadores que nos darán un salto de calidad”.

Arruabarrena, de 50 años, vuelve al país luego de diez años. Surgido de las divisiones xeneizes (desde los 11 años), disputó 178 partidos y convirtió 17 goles, ganando además 3 títulos: el Apertura 98, Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000, en donde se destacó particularmente en la primera final ante Palmeiras, de Brasil, anotando dos goles para la igualdad 2-2 en la Bombonera. Como entrenador le tocó reemplazar en 2014 a Carlos Bianchi y estuvo hasta 2016, conquistando dos títulos: el campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015.

Como entrenador, condujo a Boca en 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15, con su equipo anotando 122 goles y recibiendo 57.

Como entrenador, Arruabarrena condujo a Boca en 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15 AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

Así como logró dos estrellas y le ganó un amistoso de verano a River 5-0, también lo marcaron derrotas importantes, como las eliminaciones con River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 (la noche del gas pimienta y el partido suspendido en el entretiempo, en donde el Vasco se peleó con Rodolfo D’Onofrio en pleno campo de juego), también la Supercopa 2016 ante el San Lorenzo de Pablo Guede, en donde cayó 4-0. Se fue tras perder con Racing por la quinta fecha del torneo local, el 28 de febrero de 2016.

Su carrera continuó en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.