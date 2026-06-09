A qué hora juega Argentina vs. Islandia y por dónde se puede ver el partido amistoso

La selección argentina protagoniza este martes su última prueba oficial antes del comienzo del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El conjunto albiceleste choca ante Islandia a partir de las 22 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, con arbitraje del mexicano Rosendo Mendoza. El compromiso, que cuenta con la transmisión de Telefé y TyC Sports, representa el cierre de la etapa de amistosos previos al debut mundialista, pautado para el 16 de junio, ante Argelia, en el marco del Grupo J. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El entrenador Lionel Scaloni planea una formación que incluye a la mayoría de los futbolistas que integrarán el once inicial frente a los africanos la próxima semana. La novedad principal radica en el regreso de Lionel Messi, quien integra el equipo tras dejar atrás una molestia muscular. Asimismo, el cuerpo técnico evalúa la condición física de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes se entrenaron con normalidad durante la semana.

El lateral derecho de River se perfila como titular con el propósito de alcanzar el ritmo necesario para la máxima competencia. El cuerpo técnico está muy atento al estado de salud del resto del plantel y confía en que las recuperaciones de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez transcurran según los tiempos preestablecidos.

Gonzalo Montiel sumaría minutos en el amistoso de este martes frente a Islandia, en Alabama Prensa AFA

En cuanto a las bajas, Leonardo Balerdi se desgarró el sóleo de la pierna derecha y fue desafectado, por lo que aún deben buscar un reemplazante. Sobre este punto, el entrenador declaró: “Esa posición (la de defensor central) está cubierta”, por lo cual descartó un reemplazo nominal en la zaga central y ya piensa en alternativas para otros sectores del campo donde el equipo presenta necesidades.

La Argentina llega a este compromiso tras vencer a Honduras por 2 a 0 el pasado sábado, mientras que Islandia atraviesa una racha adversa de cuatro partidos sin triunfos. El rival europeo, que no se clasificó al Mundial 2026, perdió contra Japón la semana pasada y también registró caídas y empates ante México, Canadá y Haití.

La selección argentina derrotó a Honduras por 2 a 0 en un amistoso disputado el sábado pasado RONALDO SCHEMIDT - AFP

La formación argentina proyectada incluye a Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Por el lado de Islandia, el DT Arnar Gunnlaugsson dispone un esquema con Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson y Brynjólfur Willumsson.

El historial registra un único precedente entre ambos países, el cual data del estreno en el Mundial Rusia 2018. En aquella oportunidad, el partido terminó en empate 1 a 1, con goles de Sergio Agüero para los sudamericanos y Alfreð Finnbogason para los europeos. De cara al cruce actual, los pronósticos señalan a la Argentina como amplio favorito, con una cuota de 1.18 ante los 19.0 que paga un triunfo islandés.