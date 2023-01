Boca - Racing, por la Supercopa Internacional: en Abu Dhabi se abre la agenda argentina de 2023, con un duelo acalorado

escuchar

El calendario del fútbol argentino inicia el 2023 en un destino exótico, Abu Dhabi, y con una Supercopa Internacional sobre la que todavía existen dudas en cuanto a su reglamento. Pero el menú incluye un partido que parece tener los condimentos necesarios para ser un duelo de época: Boca vs. Racing. Protagonistas importantes de 2022 en la Liga Profesional de Fútbol, sostendrán el quinto cruce decisivo entre sí en los últimos tres años, tras el de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, la semifinales de la Copa de la Liga 2021 y 2022 y el Trofeo de Campeones 2022. Ahora llega el turno de este trofeo, que disputarán este viernes desde las 12.30, hora argentina, con televisación de D Sports y arbitraje de Fernando Rapallini.

A todos esos partidos calientes que dejaron marcas en ambos clubes, se agregan algunas cuestiones puntuales que añaden morbo a una rivalidad que parece haber tenido su punto límite el 6 de noviembre, en San Luis, en una final que tuvo diez expulsados y que ni siquiera llegó a terminar. La presencia de Fernando Gago, surgido de Boca y protagonista de 199 partidos con la camiseta azul y oro, en el banco académico es uno de los asuntos que dan al choque un cariz más especial.

Hugo Ibarra y Fernando Gago compartieron equipo en Boca como jugadores y fueron campeones; ahora se enfrentan como entrenadores.

Algo parecido sucede con la posibilidad de que Edwin Cardona se enfrente con los que fueron su equipo y sus compañeros en Argentina. También en el arco xeneize, disparador de una de las novelas de este verano por la situación de Agustín Rossi, puede haber ley del ex: Sergio Romero, con pocos partidos en Racing pero identificado con el club, o Javier García, que dejó huella en la Academia, será el reemplazante del futuro arquero de Flamengo.

También el contexto particular de cada conjunto hace que este encuentro en el estadio Hazza bin Zayed, de Al Ain, tome fuerza, más allá del trofeo que se pondrá en juego. Sobre todo para Boca y su entrenador, Hugo Ibarra, en un puesto que en los últimos años se volvió muy inestable. Ibarra es el director técnico que comandó la levantada que terminó en el título de campeón en la última Liga Profesional, con protagonismo de muchos juveniles promovidos por él, pero el rendimiento del equipo nunca terminó de convencer y la derrota por el Trofeo de Campeones sembró dudas sobre su figura.

“No creo que por un partido definan la continuidad del técnico”, dijo en la conferencia de prensa previa Alan Varela, como para agregar incertidumbre. La particularidad es que Boca no tendrá ninguna cara nueva en Emiratos Árabes Unidos.

Por el lado de Racing, la mira estará puesta otra vez en cómo responderá ante un partido definitorio. Si bien la estrella del Trofeo de Campeones gracias a aquel gol in extremis de Carlos Alcaraz sirvió como un bálsamo, sobre el plantel académico todavía pesan las miradas por un 2022 que lo tuvo como el que más puntos sumó y el que mejor jugó pero que aflojó en los momentos decisivos, con el penal de Jonathan Galván frente a River (última fecha de la Liga, en un mano a mano contra... Boca) como máximo exponente.

La Academia perdió a sus dos principales cartas de gol con las salidas de Enzo Copetti y Alcaraz, además de a un jugador importante, Eugenio Mena. Esta final será el estreno del chileno Carlos Opazo y es probable que también para Juan Nardoni y Maximiliano Moralez, que quiere tener su regreso soñado al club y que este jueves quedó finalmente habilitado.

Los antecedentes recientes

Los últimos antecedentes entre Boca y Racing muestran paridad total. Sin ir más lejos, la final de Villa Mercedes rompió una racha de cuatro 0 a 0 consecutivos: el de la Copa de la Liga 2021, en San Juan, que terminó con clasificación académica por penales; el de la Bombonera de la Liga 2021; el de la Copa de la Liga 2022, cuando en Lanús los xeneizes consiguieron el pase a la semifinal por penales, y el del Cilindro por la Liga Profesional 2022, que tuvo un escándalo por una jugada polémica en el final y por las piñas entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el vestuario visitante.

El Trofeo de Campeones entre Boca y Racing al cierre de la temporada 2022 terminó con 10 expulsados, en San Luis. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

En dos planteles que mantuvieron su base en estos últimos años, estos enfrentamientos fueron generando una rivalidad en aumento que se hizo carne de la peor manera en la disputa del Trofeo de Campeones. El provocador festejo de Alcaraz desató una serie de reacciones que llevaron a que Boca quedara con menos jugadores que los que permite el reglamento, por las expulsiones a Sebastián Villa, Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra y Benedetto.

Con esa historia, ambas dirigencias hicieron gestiones para que el Consejo de Deportes de Abu Dhabi pagara dos vuelos chárteres y así evitar que los planteles viajaran juntos. Eso no se dio. Pero en las 20 horas de vuelo hasta Medio Oriente hubo buena onda en el aire. “Es difícil. No es normal lo que ha sucedido en estos días, pero antes que futbolistas somos personas y tenemos que respetarnos. A la vuelta no va a pasar nada; ya está hablado. Tenemos que dar el ejemplo”, dijo el capitán Iván Pillud, que va por su quinto título oficial de campeón en Racing.

“Me crie ahí. Toda mi vida fue en el club. Se cómo es Boca”, suele decir Gago cuando le preguntan por la institución en la que dio nueve vueltas olímpicas, pero de la que ahora intenta desligarse para no entrar en polémicas. Además de haber sido compañero de Ibarra como jugador, compartió canchas con Rossi, Sergio Romero, Fabra, Benedetto y Villa. Algo similar ocurre con Cardona. Por eso sorprende un poco la tensión constante.

Como si faltaran condimentos, el clásico tendrá un nuevo capítulo por una copa inédita y en un escenario exótico. Esta historia empezará a ser escrita media hora después del mediodía argentino.

Probables formaciones

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Director técnico: Hugo Ibarra.

Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Director técnico: Hugo Ibarra. Racing: Gabriel Arias; Carlos Opazo o Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Maximiliano Moralez; Gabriel Hauche o Matías Rojas, Maximiliano Romero e Johan Carbonero. Director técnico: Fernando Gago.

Gabriel Arias; Carlos Opazo o Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Maximiliano Moralez; Gabriel Hauche o Matías Rojas, Maximiliano Romero e Johan Carbonero. Director técnico: Fernando Gago. Estadio: Hazza Bin Zayed, de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Hazza Bin Zayed, de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Hora: 12.30 (de Argentina).

12.30 (de Argentina). TV: D Sports.