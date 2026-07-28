Boca recibió un ultimátum por el nuevo delantero que busca antes del cierre del mercado

Boca quiere incorporar un nuevo delantero antes del cierre del mercado de pases de este viernes y ante las dilaciones en las gestiones por David Romero y Luciano Gondou, Juan Román Riquelme se interesó por Lucas Passerini, número nueve del actual campeón del fútbol argentino, Belgrano. Sin embargo, desde Córdoba lanzaron un contundente ultimátum.

“Quedan 48 horas de libro de pases, nosotros mañana ya no escuchamos más nada. No puedo salir a buscar en el último día un 9, esa es la realidad. Si el libro no se extiende, se tiene que ir alguien afuera para que te den un mes”, manifestó el presidente del Pirata, Luis Artime, en diálogo con ESPN.

Passerini, contra River Nicolas Aguilera - AP

“No hubo ofertas formales, lo que se dice es lo que sale en la prensa. El mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel. Si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que muy satisfactoria. Un delantero de nivel como Lucas o Uvita Fernández no hay en cualquier plantel”, agregó el exjugador y actual dirigente.

La necesidad del Xeneize responde a la salida del uruguayo Edison Cavani (rescisión de contrato) y las reiteradas lesiones de dos de sus centrodelanteros: Adam Bareiro (hernia de disco) y Milton Giménez (recién recuperado de un desagarro).

El espacio vacío en la ofensiva fue todavía más notorio en la goleada recibida en el debut del Torneo Clausura por 3 a 0 ante Deportivo Riestra. Con el objetivo de cuidar titulares para el partido de vuelta de los Playoffs de Copa Sudamericana con O’Higgins de Chile, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena debió optar por el juvenil Leonel Flores, habitual extremo.

Passerini fue parte del equipo campeón que ganó el último torneo Marcelo Endelli - Getty Images South America

A su vez, y con la necesidad de revertir el resultado luego de los tres goles que le convirtieron en el primer tiempo, el técnico del club de la Ribera eligió a Miguel Merentiel, el único titular disponible en su posición.

En el contexto de falta de variantes, Boca comenzó a acelerar para intentar incorporar un delantero más y entre las opciones disponibles apareció Passerini, quien suma 20 goles en 75 partidos con Belgrano.

Ante los rumores crecientes de avances en la negociación, Artime se expresó y le puso paños fríos a una eventual salida del club cordobés.

“Si se va algún jugador, lo reemplazaremos con alguien en ese puesto. Si no, no hay necesidad de vender porque queremos seguir siendo competitivos. Me tiene que alcanzar para darme vuelta, conseguir un jugador del nivel de Lucas Passerini y que me quede plata, si no, no es negocio”, afirmó.

Bareiro sigue lesionado y no hay un tiempo estipulado para su regreso Gilson Lobo - AP

“Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Yo no puedo regalar a Passerini ni al Uvita porque me tengo que dar vuelta a buscar otro delantero y eso es una incertidumbre. Sé lo que es Passerini, sé lo que es el Uvita y tengo el valor de ambos. Si hay un llamado, escucharemos, pero repito que no tenemos necesidad de vender”, agregó.

A Boca le queda solo hasta el viernes para sellar un acuerdo con el club y jugador para contratarlo y sumarlo. Un día antes, el jueves, enfrentará a O’Higgins en Chile con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por la ida en la Bombonera ganó por 1 a 0.