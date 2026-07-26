Boca vs. Riestra, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Riestra, con apenas cuatro titulares con respecto al equipo que le ganó a O’Higgins por la Sudamericana: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.

Por su parte, Guillermo Duró, DT del Malevo, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Arce; Bracamonte, Miño, Paz, Quintana y Sansotre; Céliz, Monje y Sánchez; Alonso y Díaz.