Boca vs. Riestra, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido
Se miden en el Bajo Flores por la primera fecha del Clausura; es la primera vez que el xeneize juega en el estadio Guillermo Laza
Toma la iniciativa
Boca es el que controla la pelota en los primeros minutos. Riestra prefiere esperarlo en un bloque más bajo y con una línea de cinco defensores.
¡Se juega!
Movió Boca y recibe a Riestra en uno de los duelos de la primera fecha del grupo A del Torneo Clausura 2026. Dirige Hernán Mastrángelo y Lucas Novelli está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, con homenaje a la selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026, Riestra y Boca ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Céliz, por el lado de los locales, y Blanco, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Guillermo Laza tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial
Boca y Riestra jugaron dos partidos en total. Ambos se jugaron en la Bombonera. El primero fue el 27 de octubre de 2024 por la Liga Profesional y empataron 1-1. Brian Sánchez abrió el marcador para el Malevo y lo empató Edinson Cavani. El segundo fue por el Apertura 2026, el pasado 25 de enero, con victoria del Xeneize por 1 a 0 con gol de Di Lollo.
La entrada en calor
Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego del estadio Guillermo Laza para realizar los movimientos previos al partido. Las tribunas del estadio se encuentran repletas en el Bajo Flores.
Formaciones confirmadas
Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Riestra, con apenas cuatro titulares con respecto al equipo que le ganó a O’Higgins por la Sudamericana: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 26, 2026
¡Así formará #Boca para enfrentar a Riestra en el Guillermo Laza!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/kEZGfI8l57
Por su parte, Guillermo Duró, DT del Malevo, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Arce; Bracamonte, Miño, Paz, Quintana y Sansotre; Céliz, Monje y Sánchez; Alonso y Díaz.
FORMACIÓN CONFIRMADA 📋— Deportivo Riestra (@prensariestra) July 26, 2026
Estos son los elegidos por Guillermo Duro para enfrentar a Boca Juniors la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. pic.twitter.com/h0ykYr7nLG
Cómo ver online Deportivo Riestra vs. Boca
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Deportivo Riestra vs. Boca
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize, que en la semana ganó por la Copa Sudamericana, visita a Riestra. Será la primera vez que Boca juegue en el estadio Guillermo Laza. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 19.30 y el árbitro será Hernán Mastrángelo.
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