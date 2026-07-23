Boca vs. O’Higgins, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Villa evitó un pase largo a Flores en una contra, conservó la pelota en el medio y cuando llegó a Paredes se generó un mano a mano en el que Merentiel, habilitado, no falló. El delantero encaró por el centro tras la asistencia por arriba del jugador de la selección y definió a un costado. Boca gana 1-0 y encuentra algo de alivio. Se jugarán tres minutos más en esta primera etapa.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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