Boca vs. O’Higgins, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se enfrentan por la ida de los 16avos de final; la revancha se jugará en Chile el jueves próximo
¡Gol de Boca!
Villa evitó un pase largo a Flores en una contra, conservó la pelota en el medio y cuando llegó a Paredes se generó un mano a mano en el que Merentiel, habilitado, no falló. El delantero encaró por el centro tras la asistencia por arriba del jugador de la selección y definió a un costado. Boca gana 1-0 y encuentra algo de alivio. Se jugarán tres minutos más en esta primera etapa.
¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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Boca se entusiasma con Villa
Boca tiene algo más la pelota y mejora con llegadas hasta el área que luego se diluyen, pero sufre en retroceso. Cuando acelera, Villa desequilibra pero no encuentra un compañero que lea sus centros y defina.
Casi un blooper...
Se complicó Carabalí en una pelota que se le escapó después de un remate desde la derecha de Gorosito que rebotó en la cabeza de un defensor y se elevó. O’Higgins logró despejar. Fue un buen avance de Boca que había terminado mal y casi deriva en un blooper.
¡¿QUÉ HIZO CARABALÍ?! Muy peligroso lo del arquero de O’Higgins.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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Se salvó Boca
Sarrafiore llegó recto al arco después de que bajó la pelota de cabeza Castillo al ganarle a Figal y respondió con firmeza el arquero Montero para sacar la pelota al córner. O’Higgins se anima. Habrá pausa de hidratación.
¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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Boca, al ataque
Merentiel apareció entre los centrales, el arquero lo atoró y optó por jugar atrás para que defina un compañero, pero el remate cruzado fue bloqueado. Estuvo Boca cerca del gol.
O'Higgins, otra vez cerca
Boca busca a Villa, que se anima a acelerar por izquierda y genera peligro. Sin embargo, en defensa se complica: O’Higgins llega seguido y en un tiro de esquina estuvo cerca al ganar tres veces por aire.
O'Higgins se encontró con una chance clara
González preocupó a Boca. Les ganó a los centrales en una salida rápida de O’Higgins y buscó definir por encima del arquero. La pelota cayó en el techo del arco.
Un arranque de ida y vuelta
Montero controló el primer avance, de O’Higgins, y enseguida Blanco combinó con Villa para la llegada de Boca, que terminó en las manos del arquero Carabalí. Un inicio de ida y vuelta.
¡Se juega!
Ya gira la pelota en la Bombonera y se juega Boca - O’Higgins, por la Sudamericana.
¡A la cancha!
Boca y O’Higgins salen al campo de juego de la Bombonera, donde desde las 21.30 comenzarán a jugar su llave de 16avos. de final de la Sudamericana. El conjunto argentino luce una pancarta en tributo a la selección.
Los jugadores de Boca salieron con una pancarta para reconocer el rendimiento de la Selección Argentina en la Copa del Mundo... ¡CON PAREDES EN EL EQUIPO!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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Paredes, ovacionado y distinguido
Ovacionado, Paredes fue eje del calentamiento en la Bombonera, donde su apellido fue coreado por los hinchas y recibió una plaqueta en reconocimiento por su labor en el Mundial 2026 con la selección. En minutos volverá junto al equipo para el inicio de la serie de playoffs de la Copa Sudamericana.
Arruabarrena: "Esperamos ser protagonistas"
El Vasco Arruabarrena vivirá el regreso a un torneo internacional como DT de Boca. “Trataremos de ser protagonistas de todos los torneos que tengamos. Por lo pronto, hoy tenemos 90 minutos intensos del comienzo de una eliminatoria y esperamos ser protagonistas”, comentó.
"TENEMOS QUE SER PROTAGONISTAS"— DSPORTS (@DSports) July 23, 2026
La palabra del Vasco Arruabarrena, entrenador de Boca, en la previa del partido contra O'Higgins.
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Qué dijo Paredes
Antes del calentamiento, Paredes hizo un análisis de su rápido regreso al club, sin tomarse vacaciones. El mediocampista señaló: “Quería estar acá a disposición del entrenador y del equipo, es muy importante. Nos habíamos preparado para la Libertadores, pero nos toca pelear esta otra competición hasta el final”.
"LO QUE QUERÍA ERA ESTAR ACÁ, ES MUY IMPORTANTE"— DSPORTS (@DSports) July 23, 2026
Leandro Paredes y su regreso rápido a Boca tras el Mundial, en la previa del partido contra O'Higgins.
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O'Higgins, confirmado y con tribuna llena
La tribuna visitante alta está casi completa de hinchas de O’Higgins, que por primera vez en su historia se enfrenta con Boca y saldrá al campo de juego con: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello; y Arnaldo Castillo.
🇧🇼 ¡𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐎’𝐇𝐈𝐆𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀𝐆𝐔𝐀! 🇧🇼— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 23, 2026
Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Boca Juniors por Playoff de Octavos de Final Ida de la CONMEBOL Sudamericana 2026.
¡Vamos, la Celé! ¡A dejar todo por nuestro objetivo, equipooooo! 💪🏻… pic.twitter.com/3KDto6DyO8
Deportivo Recoleta espera en octavos
El vencedor de esta llave ya conoce a su rival en los octavos de final: Deportivo Recoleta, de Paraguay. El conjunto guaraní ganó su grupo en el primer semestre y accedió directamente a esa instancia, dejando atrás a Santos, de Brasil, y eliminando a San Lorenzo al ganarle por 1-0 como visitante.
Boca, confirmado
Está confirmado el equipo de Boca para esta noche, con la presencia de Paredes, el debut de Montero en el arco y el regreso de Villa. Saldrá con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 23, 2026
Así formará el Xeneize para recibir a O’Higgins en la Bombonera.#DaleBoca 🔵🟡🔵#Sudamericana 🏆 pic.twitter.com/kejbExLr5p
Altas y bajas en Boca para jugar con O'Higgins
Para este partido de ida de la Copa Sudamericana, Boca no cuenta con cinco jugadores por diversas lesiones: Leandro Lozano, una de las incorporaciones; Milton Giménez, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Adam Bareiro. En tanto, sí están en la lista de convocados los otros dos refuerzos, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa. Aunque el lunes llegó desde Estados Unidos, tras jugar la final del Mundial 2026 con la selección argentina, Leandro Paredes también está entre los convocados.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026
🏆 #Sudamericana
🆚 O'Higgins
🗓 Jueves 23/07
🕙 21:30
🏟 La Bombonera
💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/Hmbhr0ydV8
Cómo llega O'Higgins
O’Higgins jugó su último partido oficial el 5 de julio con una victoria por 2-1 sobre Unión Española que le permitió avanzar en el segundo lugar de ese grupo en la Copa Chile. Previamente, el conjunto de Rancagua concluyó en esa misma posición en su zona de la Sudamericana, detrás de San Pablo, de Brasil, lo que le dio la clasificación a esta instancia.
Cómo llega Boca a este partido
Boca aparece en esta instancia del torneo luego de finalizar en el tercer puesto de su grupo de la Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica, de Chile, y Cruzeiro, de Brasil. Eso implicó que no siga en ese certamen y tenga acceso a los 16avos. de final en la Sudamericana. Tras el final del vínculo con Claudio Ubeda, el Xeneize inició con Rodolfo Arruabarrena como DT una nueva etapa oficialmente el jueves pasado, al eliminar a Sarmiento de Junín de la Copa Argentina con un triunfo por 2-0.
Bienvenidos a la cobertura de Boca-O'Higgins
Esta noche, desde las 21.30, Boca recibe en la Bombonera a O’Hoggins, de Chile, en el partido de ida del repechaje de la Copa Sudamericana, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión en vivo por ESPN y Disney+. Desde este espacio, en LA NACION, haremos el seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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