Boca - River: Marcelo Gallardo se mostró orgulloso con su equipo, criticó al árbitro y elogió al juvenil Leo Díaz

River disputó un superclásico muy particular por los cuartos de final de la Copa de la Liga. En la previa de la derrota por penales ante Boca por 4 a 2, tras el 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios se vivieron horas de incertidumbre en Núñez por los 15 casos de Coronavirus en el plantel que pusieron en alerta al armado del equipo. El que tuvo muchísimo trabajo entre el sábado y el domingo para la alineación de los titulares fue Marcelo Gallardo. El Muñeco habló tras el partido, se sintió orgulloso de su equipo, habló sobre el arbitraje y también se refirió al rendimiento del arquero debutante Leo Díaz.

En el comienzo de la declaración lo primero que hizo Gallardo fue mostrar su conformismo por lo que brindaron sus futbolistas en el campo de juego: “River se tiene que sentir muy orgulloso porque nos representaron dignamente. Creo que no hubo casi ninguna diferencia en la cancha contra Boca”. También dejó claro lo que presenta River en los últimos años: “De ninguna manera íbamos a venir como punto, no había que buscar excusas. Más allá de la situación, afrontamos el Superclásico con mucha hidalguía. Los hinchas se acostumbraron a que el equipo los represente en las victorias y también en las derrotas. Esto, para nosotros, no fue una derrota. Los jugadores me hacen sentir representado. Y los hinchas lo viven igual”.

#Gallardo, entre el orgullo por lo hecho y el error de #Tello en el gol de Tevez.#River pic.twitter.com/yJR5a8OjdI — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) May 16, 2021

A la hora de referirse al partido, el director técnico del Millonario expresó no poder dejar una opinión clara: “Hacer un análisis de acuerdo a lo que vivimos los últimos días es muy difícil, no creo que haya mucho análisis para hacer de acuerdo a cómo nos presentamos a jugar hoy”.

Sobre el arbitraje de Facundo Tello, el entrenador de River expresó su opinión por la infracción de Tevez a Maidana antes del tanto de Boca a los 11 de la primera parte: “Es un error gravísimo que los árbitros no ven. Ninguno de los árbitros en la cancha lo vio y era clara. Pero ya está. Después sobre el resto no tengo más nada que decir, manejó bien el partido”, concluyó sin decir mucho más sobre el referí.

Por último no dejó pasar la estupenda actuación del arquero Alan Leandro Díaz, de 21 años, que debutó este domingo en el arco de River haciéndolo nada más y nada menos que en un Superclásico: Estamos muy contento por él, mostró una templanza, una seguridad... es muy emocionante, para él y su familia sobre todo. Debutar en el arco de River en un Superclásico con lo que eso representa... nos ha emocionado, respondió de muy buena manera”.

"ES MUY EMOCIONANTE" lanzó el Muñeco Gallardo a la hora de analizar el debut de Díaz en el arco de River, justo ante Boca. pic.twitter.com/Qu55jtAUDR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2021

Además, sobre la presencia de un arquero para el partido por la Copa que River deberá jugar el próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, dijo: “Todavía no sé si vamos a poder contar con Díaz el miércoles y no lo pensé. Lo único que estaba en mi cabeza era cómo presentar al equipo que jugó hoy”.

