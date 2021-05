Boca - River, por la Copa de la Liga: una agenda superclásica condicionada por la Libertadores, los viajes y los hisopados

Una vez que quedó confirmado que habrá un nuevo superclásico en el fútbol argentino, empezaron a proyectarse situaciones de logística y planificaciones para llegar bien enfocados y concentrados a ese choque, por más que antes ambos deberán jugar por Copa Libertadores. Boca y River jugarán un nuevo Superclásico, mano a mano por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, y se disputaría el domingo 16, a las 17.30, para cumplir con la restricción horaria en el AMBA ante la pandemia de coronavirus en caso de definirse por penales.

Públicamente, tanto los protagonistas de Boca y River afirmaban que les gustaría tener un nuevo cruce, claro que (en realidad) un choque por cuartos de final les suma una nueva preocupación sobre todo cuando entra en desenlace la etapa de grupos de la Copa Libertadores, donde ninguno está en una cómoda posición, aunque se proyecta que tanto el Xeneize como el Millonario están en condiciones de pasar de etapa.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RIVER PLATE VS ALDOSIVI. MARCELO GALLARDO DT DE RIVER. FOTOBAIRES

En época de Covid-19, más de una vez Marcelo Gallardo y Miguel Angel Russo fueron la voz cantante en la que coincidían la mayoría de los entrenadores sobre la importancia de respetar los tiempos de descanso y recuperación entre partido y partido, ¿Por qué? Los viajes también juegan sus partidos. No es lo mismo para un equipo argentino disputar un choque por Copa Libertadores en nuestro país o en Montevideo (Uruguay) que hacerlo en Barranquilla (Colombia) o en la altura de La Paz (Bolivia). En el cansancio y en la recuperación también “juegan” los viajes.

En ese sentido, quizás el superclásico le llegue a River en un momento incómodo. El martes deberá viajar a Barranquilla, ya que el miércoles se enfrentará a Junior en un duelo clave en la Copa Libertadores. Con dos empates y un triunfo, es líder del Grupo D junto a Fluminense con cinco unidades. A Barranquilla son aproximadamente seis horas de viaje. El plantel de River viajará el martes a las 15 y regresará inmediatamente pos partido, llegando a Buenos Aires en la madrugada del jueves. Y no sólo serán los viajes, sino también los trámites de testeos, hisopados, evolución de los lesionados.

Miguel Angel Russo en el partido que Boca disputó ante The Strongest, en la altura de La Paz, por Copa Libertadores AP - Pool AFP

Un día antes de jugar contra Independiente Santa Fe, en Paraguay (empate 0-0), a Gallardo le habían preguntado por el contexto del fútbol en tiempos de Covid-19. Y había dicho: “El fútbol no está fuera de las rarezas que atraviesa el mundo con la pandemia. No hay que naturalizar cosas que no son naturales. No estamos en una burbuja. Llevamos no se cuántos hisopados. El fútbol debe ser una de las actividades con más hisopados. Nada está funcionando bien en el mundo. ¿Por qué el fútbol debería hacerlo?”.

Russo había alertado tras el triunfo de Boca ante Huracán y antes de jugar con Santos, por la Copa Libertadores: “La liga que pone encuentros tiene que entender que el fútbol argentino depende de que los equipos jueguen la Libertadores y la Sudamericana. Eso es un logro, habla de prestigio internacional. No se puede jugar cada 48 horas, es imposible. Hay que entender las situaciones pero también hay que ponerse del lado de los que buscamos tener un logro internacional”, reclamó. “Tenés un torneo de 26 equipos y 12 de ellos juegan torneos internacionales. La diagramación de la Libertadores está por encima de cualquier liga local. Jugar cada 48 horas es imposible en cualquier circunstancia. Son cosas que tienen que estar diagramadas de antes. Que Arsenal, por ejemplo, juegue cada 48 horas no tiene sentido, lo castigamos. Se rompe la cabeza el cuerpo técnico porque hay que buscar para arriba, para abajo, es muy difícil. Es un contexto que no tiene que existir en el fútbol argentino. Los torneos tienen que tener márgenes lógicos y naturales para competir, con horarios de descanso”.

Matías Suárez, un "refuerzo" que River recuperó en la goleada ante Aldosivi MAURO ALFIERI

La delegación de Boca que viajó a Paraná inmediatamente se subió al micro y de allí al aeropuerto para emprender el regreso a Buenos Aires. Este domingo se juntaron en el Complejo de Ezeiza para la ronda de hisopados que exige la Conmebol antes de un viaje por la Libertadores y también se entrenaron. Este lunes se juntarán todos a las 6.30 en el aeropuerto de Ezeiza para abordar el vuelo que los llevará a San Pablo, donde este martes Boca visitará a Santos desde las 19.15.

Russo también había comentado el 24 de abril pasado: “Yo sé que estamos en pandemia y cuesta todo. Los futbolistas necesitan descanso y los cuerpos técnicos tiempo. Los viajes ahora son más complejos, las horas aumentan con los hisopados y todo lo que implica convivir con el covid. Los futbolistas son humanos, es un estrés muy alto. Es completamente distinto a como era antes de la pandemia, son cosa a evaluar y a tener presentes”.

Boca, ya sea por jugar un día antes y por tener menos horas de viaje por Copa Libertadores, tendrá más tiempo de descanso de cara al superclásico único y especial del próximo domingo. Aunque eso, claro está, puede tener una importancia relativa.

LA NACION