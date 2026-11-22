Se terminó. Boca es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Venció a Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla y no sólo se regaló el segundo título de lo que pueden ser mínimamente tres trofeos sobre el cierre del 2026 (jugará la final de la Copa Argentina y los playoffs del torneo Clausura), sino que también quebró el maleficio. Una racha de 18 años sin levantar un trofeo internacional. No es la Copa Libertadores que tanto anhela y se le niega, pero la concreción de ese sueño, quizás, hoy dio su primer paso.

El Mundo Boca repitió una y otra vez una frase: “[Carlos] Bianchi nos malacostumbró”. La referencia tenía una única importancia y necesidad, la Libertadores que el Virrey obtuvo tres veces -2000, 2001 y 2003- en cuatro ediciones dirigidas, ya que también fue parte de la definición de 2004 en su primera etapa.

Qué paradoja la de este año para el club. Justamente, esa obsesión permanente volvió a ser cruel con sus aspiraciones y le dio la espalda en la fase de grupos, enviándolo a la Sudamericana. Esa misma, que fue motivo de burla hacia River por participar en el torneo de segundo orden continental, debió ser su nueva ilusión. Aunque es verdad que ingresó cabizbajo, con la venganza millonaria a cuestas y con la costumbre de creerla un consuelo más que una motivación.

La Recopa Sudamericana 2008, la última conquista internacional de Boca

No obstante, mientras predominaba la bronca y desilusión, Rodolfo Arruabarrena vio una oportunidad en ella, la de volver a ser campeón internacional después de más de 18 años, siendo la Recopa 2008 obtenida con Carlos Ischia –ante Arsenal- la última. La ambición de ir por todo encendió la llama. La de su equipo, pero también la de la gente.

Con sólo repasar las imágenes de la previa en Colombia basta para entender que la efervescencia se acercó mucho a la de hace tres años en Río de Janeiro, en la última final perdida de Libertadores, ante Fluminense. De hecho, la Bombonera incorporó en el cancionero de las últimas semanas una vieja letra vinculada a los días gloriosos: “¡Vamo’ a traer la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron las Gallinas!”. A veces, la Sudamericana, ganando o perdiéndola, es el viaje más corto para volver a ser. Y a Boca, en ese sentido, le sirvió para sentirse seriamente internacional, competitivo y gigante.

Arruabarrena elevó la ilusión por una Sudamericana que en el inicio fue tomada a la ligera por el fracaso en la Libertadores. NELSON ALMEIDA - AFP

Un equipo que llegó a Barranquilla con semejante carga de sinsabores, pero asimismo con una ilusión distinta a la de otras definiciones: de cara al futuro, si esa sensación prevalece, Boca puede hacerse muy feliz partiendo desde esta final. De hecho, Eduardo Domínguez, entrenador de Mineiro y yerno del mencionado Bianchi, en una de sus últimas conferencias de prensa puso sobre la mesa esa carta negativa que podía repercutir en Boca: mientras el Galo estaba presionado por las finales internacionales que perdió en 2024 y 2025, el peso de la mochila xeneize era de casi dos décadas, con el adicional de haber fallado en las últimas tres finales, todas de Libertadores. “¿Quién tiene más presión?”, había consultado el técnico argentino.

Uno de los banderazos de los hinchas de Boca en Colombia: la Copa Sudamericana pasó de ser un pequeño consuelo a una gran ilusión. Aníbal Greco - La Nación

La edición 2012, posiblemente, se recuerde más por lo que sucedió antes y después que por el resultado adverso en el estadio Pacaembú frente a Corinthians (2-0): la decisión de Juan Román Riquelme de no continuar como futbolista del club, entre malas relaciones con Julio César Falcioni y Daniel Angelici, por entonces DT y presidente, respectivamente. “Me siento vacío, no tengo más nada para darle al club. Es una decisión mía; no puedo jugar a la mitad. Quiero estar con mi familia y comer asado con mis amigos. Voy a ver si ellos quieren que siga jugando, pero acá no va a ser”.

Perder la séptima conquista y al ‘10’, dos bombas simultáneas que, con el tiempo, traerían repercusiones. “La perdimos antes de jugarla. Yo estaba seguro de que, por cómo veníamos, la ganábamos. Boca estaba para ser campeón. Hubo muchas cosas en la previa y muchos jugadores se sintieron tocados. Lo noté en el hotel”, confesó Falcioni. Rolando Schiavi, referente de aquel plantel, coincidió en el detalle: “A muchos chicos les tocó que lo haya dicho antes de una final. Influyó. No es excusa, pero muchos eran amigos. Entonces, no fue fácil salir con la cabeza en la final”. Y hasta Diego Maradona salió al cruce: “Riquelme puede pelearse conmigo, pero no puede traicionar a 70 millones de hinchas de Boca. Si estás vacío, llenate”.

Riquelme se fue de Boca tras caer en 2012 ante Corinthians, aunque varios aseguran que lo comunicó internamente antes de la final. Andre Penner - AP

Debió esperar seis años para volver a una final. Esa vez, ante los ojos del mundo. Los tropiezos trascendentales contra River se habían acumulado, pero el cuadro azul y oro tuvo en 2018 la posibilidad de reivindicarse escribiendo una página dorada inédita. Un duelo histórico que duró 40 días, entre la ida en la Bombonera (2-2), una revancha en el Monumental que no se disputó por los piedrazos al micro boquense y la que sí se jugó en el estadio Santiago Bernabéu.

Una rareza que fastidió a Carlos Tevez, jugador de aquel momento: “Fue una vergüenza lo que pasó y lo de Conmebol, que nos obligaba a jugar. ¿Por qué no le dan la Copa a River y listo? Que siempre hace lo que se le canta”, disparó, lanzando en Madrid otro dardo: “Yo pensé que era un burro en Historia, pero creo que me ganaron. Nos sacaron la ilusión de dar la vuelta en el Monumental. Como dijo mi amigo [Daniel] Osvaldo: son tres locos atrás de un escritorio que no entienden nada”. Finalmente, fue derrota 3-1 en el tiempo suplementario.

El tercer gol de River en Madrid frente a los hinchas de Boca, una de las tres finales de Libertadores que perdió desde 2007.

2023 parecía ser el año. Por la mística y los recuerdos de la era Bianchi, imponiéndose por penales en las tres instancias previas; por la figura de Edinson Cavani, que llevaba unos meses en el club; porque el rival era Fluminense y la sede elegida para la final única fue su casa, el mítico Maracanã. Sin embargo, otra vez se le escurrió en el tiempo extra, perdiendo 2-1.

“Soñábamos con esto y no se pudo concretar. Nos vamos con bronca, mucha tristeza, pero sin reprocharnos nada”, declaró Darío Benedetto, que también fue parte del golpe en España. Por su parte, Jorge Almirón, DT de aquel año, dijo: “Hay mucho dolor. Hoy no se ve nada positivo porque perdimos, pero el equipo tiene mucho futuro. Se derrumbó un sueño, pero hay que levantarse; es un club muy grande”.

El paso de Cavani por el club no fue el soñado, entre otras cosas, por la final que se les escapó ante Flu en el Maracanã. Aníbal Greco

Incluso, ese enorme período incluyó otro tipo de golpes para Boca. Episodios que a Angelici le costaron la presidencia (2011-2019) contra el Riquelme vice, que a su vez transitó momentos de máxima tensión desde que fue electo como mandamás, en 2023.

Por ejemplo, tres años sin jugar Copas: 2010, 2011 y 2017. También, seis eliminaciones de la Libertadores en la Bombonera, una frecuencia anormal que incluyó papelones en el Xeneize, como ante Defensor Sporting –de Uruguay- en octavos de 2009, Independiente del Valle –de Ecuador- en la semifinal 2016 y Alianza Lima –de Perú- en el repechaje 2025: se sumaron a Corinthians, en octavos de 2022, y River, que lo dejó sin final en 2019 y lo sacó en octavos de 2015 la noche del “gas pimienta”. En Núñez se impusieron en cuatro duelos directos, ya que además le ganaron la semifinal 2014 de la Sudamericana.

Pasó de todo en 18 años. Hasta este sábado, que hizo trizas la maldición internacional.