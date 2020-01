Ábila se va expulsado: estuvo 17 minutos en la cancha Fuente: FotoBAIRES

Boca Juniors comenzó la segunda era del técnico Miguel Ángel Russo con un triunfo frente a Universitario en el estadio San Juan del Bicentenario. Fue 2-0 con tantos de Sebastián Villa, de penal, y Ramón "Wanchope" Ábila, quien anotó al minuto y medio de haber ingresado para reemplazar a Carlos Tevez y luego fue expulsado.

El segundo tanto del encuentro llegó a los 23 minutos del segundo tiempo: tras un centro de Agustín Obando, Wanchope metió la pelota de cabeza en el arco de Universitario. Faltando siete minutos para el final del encuentro, Ábila vio la roja por un exceso verbal con el árbitro Néstor Pitana. Esta situación no le cayó bien a Russo, quien apretó los dientes al ver la tarjeta y luego del partido dejó en claro que no le gustan las expulsiones y que es importante terminar los encuentros con los once jugadores.

Lo mejor del partido

"No me gusta que me echen jugadores y volveremos a hablar con Wanchope como corresponde. No es bueno que terminemos con diez", destacó el técnico de Boca en la conferencia de prensa: "Después en el medio hay otras cositas que tendremos que hablar más en la intimidad y tiene que ver con todo esto. La idea es arrancar y mirar da acá para adelante y no mirar para atrás. Cuando me lo explicaron los compañeros lo entendí. Para no tener contratiempos dejemos lo pasado y pensemos de acá para adelante".

Tevez, feliz por quedarse

Tevez, con la lengua afuera y la pelota al pie: el 10 se queda en Boca Fuente: FotoBAIRES

Por su parte, el delantero no hizo declaraciones posteriores al partido. Algo que sí ocurrió con Carlos Tevez, el 10 y capitán del equipo, una condición que mantiene con Russo. Antes del partido, fue claro el mensjae que bajó: se queda a terminar su carrera en Boca. "Con Román (Riquelme) hablamos y, como se lo dije a la gente, arreglamos todo en cinco minutos. Nos dijimos lo que teníamos que decirnos y eso queda en lo privado. Pero que la gente se quede tranquila: tengo claro que me retiro en Boca", explicó antes del partido en una entrevista.

Por otro lado, hizo referencia a la relación con el flamante entrenador, Miguel Ángel Russo: "Hablamos mucho de fútbol. Él me dice que tenga la libertad de jugar donde me sienta más cómodo y eso es fundamental para un jugador. Me pide que no baje tanto para que me llegue la pelota más arriba, donde uno puede hacer más daño y la sensación que tengo es buena", remarcó.

Y después de concluido el partido, repitió el comentario sobre su intención de que Boca sea su último club. ¿En junio? "Dejame disfrutar de esto, ya veremos", respondió, con una sonrisa quien el 5 de febrero cumplirá 36 años.

La cinta de capitán fue de brazo en brazo: primero Tevez, luego Wanchope y, por último, Marcone. Sin embargo, el encuentro terminó en triunfo para el Xeneize, que el domingo se enfrentará ante Athlético Paranaense en el mismo escenario.