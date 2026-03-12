La imagen de Juan Román Riquelme en el palco con una Bombonera en penumbras

La situación cada vez es más tensa en la Bombonera. El empate entre Boca y San Lorenzo volvió a ofrecer un escenario hostil para el entrenador Claudio Ubeda, ya que los hinchas perdieron la paciencia con el DT y las miradas de reojo sobre la inacción de Juan Román Riquelme por un proceso que parece no despegar se multiplican día tras día. El presidente xeneize lee muy bien el escenario; por eso, cuando terminó el clásico ante el Ciclón, rápidamente dejó su palco y eludió la lluvia de silbidos para el técnico. Pero una hora después regresó a ese lugar, ya con el estadio apagado, y mantuvo una acalorada charla con parte de su grupo más cercano, una escena que fue captada por el celular de un hincha.

Esta vez la persiana del palco permaneció abierta y por eso se pudo ver a Riquelme muy efusivo, con gestos ampulosos en una charla con varios de los exjugadores que trabajan en las divisiones menores del club y que suelen compartir los partidos con él. Lo más curioso del caso es que el presidente de Boca suele tener mucho cuidado con cada una de sus acciones y en esta oportunidad pareció que no pudo evitar que lo grabaran en su un momento que no suele mostrar.

Riquelme en el el palco de la Bombonera

Lo que se cree es que como esta charla se dio una hora después del partido nadie del entorno de Riquelme imaginó que podía ser registrado el momento en el que el presidente de Boca hacía gestos señalando diferentes sectores del campo de juego, posiblemente, con referencias a movimientos del equipo, con interlocutores, por ejemplo, como Walter Pico, que dirige la quinta división del club.

Durante el partido se lo vio a Mariano Herrón junto a Riquelme, y también estaba Cristian, su hermano, que trabaja en Boca. Además, se pudo ver a varios entrenadores de las divisiones menores, como Blas Armando Giunta y Pablo Ledesma.

Esta charla se dio varios minutos después de que Ubeda hablase en la conferencia de prensa y se refiriese a los silbidos de la gente tras el empate con San Lorenzo: “Es lógica la reacción de los hinchas, lo primero que hacemos es tener autocrítica porque el hincha no se va conforme. El hincha necesita que el equipo gane, no solamente que juegue bien sino que también gane, eso es lo que nos está faltando: esa puntada final que no dé la tranquilidad de ganar el partido”.

Y agregó: “Yo sé la exigencia que impone el hincha de Boca permanentemente. Lo tengo súper claro y lo primero que queremos es revertir esa opinión que el hincha de Boca tiene sobre nosotros y eso se hace trabajando, insistiendo, queriendo ganar. Un poco lo que habíamos expresado en los últimos días, que el equipo había evidenciado una mejora desde el partido de Copa Argentina en Salta y se vio esa evolución como equipo que no lo podemos sostener en el resultado, que hoy no se pudo dar. La evolución se ve en el campo y vamos a insistir en el resultado también”.