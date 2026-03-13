Exequiel Zeballos vuelve a aparecer en el radar del Napoli mientras Boca negocia su renovación

Mientras el foco de los hinchas está puesto en los vaivenes del equipo de Claudio Ubeda y en el reciente anuncio de un nuevo proyecto de ampliación de la Bombonera, en Boca se juega otro partido más silencioso. El tema pasó inadvertido para gran parte del público. Sin embargo, puertas adentro de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, el caso reviste una relevancia mayúscula: se trata de la renovación de contrato de Exequiel Zeballos, una de las figuras del Xeneize en el segundo semestre de 2025, cuyo vínculo finaliza en diciembre de este año y que, si no alcanza un acuerdo salarial, a partir del 30 de junio estará en condiciones de negociar con otra institución. Si bien desde la entidad de la Ribera ya iniciaron contactos con su representante, son varios los equipos del exterior que lo siguen de cerca. Uno de ellos es el Napoli, que incluso ya dio un primer paso: Pietro Lo Mónaco, director deportivo con vasta trayectoria en la Serie A y con fuerte llegada a la directiva del club italiano, admitió el interés en una entrevista con un medio italiano.

Zeballos, de 23 años, se encuentra en plena recuperación de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo. La lesión se produjo en la previa del encuentro frente a Vélez. Desde entonces, Boca disputó cinco partidos por el Apertura y apenas ganó uno. A principios de marzo, el Changuito comenzó a trabajar en campo con la pelota, aunque aún no lo hace a la par del grupo, por lo que tampoco estaría presente este domingo, en Santa Fe, cuando Boca visite a Unión con la necesidad de cortar la racha y darle algo de aire a un ciclo cada vez más cuestionado.

De todos modos, Zeballos continúa siendo una pieza importante pensando en el comienzo de la Libertadores. De hecho, la idea del cuerpo médico es no adelantar los plazos y asegurarse de que llegue en óptimas condiciones al debut en la Copa, previsto para la semana del martes 7 de abril.

Histórico festejo de Zeballos frente a River, en la actuación que lo consagró en Boca Gustavo Garello - AP

Mientras tanto, y aprovechando el parate, en Boca se propusieron avanzar con las gestiones para lograr la continuidad del 7, que en estas horas volvió a aparecer en el radar del conjunto de Antonio Conte, que ya lo buscó en este mercado y aún lo tiene en carpeta para lo que viene. “El Napoli ha puesto los ojos en Zeballos, de Boca Juniors”, reconoció Lo Monaco, quien fuera director deportivo del club y conserva una relación muy estrecha con las autoridades del club.

Según pudo saber LA NACION, Zeballos es uno de los grandes objetivos del manager Giovanni Manna para la temporada 2026/27, aunque la idea es negociarlo por un monto menor al fijado en la cláusula, que asciende a los 20 millones de euros. En enero, el club no pudo incorporar jugadores debido a las restricciones del fair play financiero. En Nápoles, incluso, algunos lo proyectan como un “nuevo Lavezzi”, por su velocidad y capacidad de desequilibrio.

El Napoli que dirige Antonio Conte sigue de cerca a Zeballos para la temporada 2026/2027 FAYEZ NURELDINE� - AFP�

En Boca, en tanto, están abiertos a escuchar propuestas, aunque fijan como piso una cifra superior a los siete dígitos. La decisión del futbolista, que lleva ya seis años en la Primera de Boca, con 130 partidos y 16 goles, es no forzar una salida y dejar el club únicamente si la operación satisface a todas las partes. De hecho, pidió mantenerse al margen de las conversaciones para enfocarse de lleno en lo deportivo, teniendo en cuenta los desafíos que se vienen. Cerca del delantero cuentan que hoy no pasa por su cabeza marcharse libre: Boca fue su casa durante 13 años y el lugar que lo acompañó en los momentos más difíciles de sus lesiones.

Para retenerlo, el club prepara una oferta levemente superior a su contrato actual, ya que considera que en la última renovación, en agosto de 2022, tras una muy buena etapa de grupos de la Copa Libertadores, ya había recibido un aumento significativo. Al día siguiente de la firma, Zeballos sufrió la fractura del tobillo derecho ante Agropecuario, que lo dejó cinco meses fuera de las canchas. Regresó, tuvo poca continuidad y, diez meses después, padeció la ruptura del ligamento cruzado y el menisco externo de la misma rodilla. Tuvo minutos con Diego Martínez en 2024, perdió terreno durante el ciclo de Fernando Gago y, tras un flojo Mundial de Clubes, llegó a barajarse seriamente la posibilidad de cederlo a préstamo.

En ese contexto, Guillermo Barros Schelotto intentó llevárselo a Vélez, aunque las negociaciones entre los clubes no prosperaron. Finalmente, con el respaldo de Leandro Paredes, volvió a ser considerado por Claudio Ubeda, bajo cuya conducción alcanzó el mejor nivel de su carrera y se convirtió en la principal carta ofensiva del equipo, con goles clave y una actuación consagratoria en el superclásico frente a River.

Zeballos llegó a Boca con 11 años y hoy acumula 130 partidos y 16 goles con la camiseta xeneize Aníbal Greco - La Nación

Cerca de la conducción del club dejaron trascender que había un principio de acuerdo con el jugador para extender el vínculo por tres años más, con la misma cláusula de rescisión y una mejora salarial, aunque las charlas continúan y el desenlace permanece abierto.

En Boca saben que, de algún modo, deberán compensar al jugador por las propuestas recibidas en este tiempo, que fueron rechazadas por considerarse insuficientes para las pretensiones del club, aunque muy favorables para el futbolista. En enero, el CSKA Moscú pidió cotización, aunque no estuvo dispuesto a pagar el dinero que pretendía el Xeneize.

En medio de los cuestionamientos hacia Ubeda y ya en la recta final rumbo al debut en la Libertadores, el club también se toma un momento para intentar asegurarse a uno de sus mejores jugadores: el santiagueño que en 2025 le devolvió la ilusión al hincha y que ahora busca repetir en 2026, con la mente puesta exclusivamente en lo futbolístico, aunque para que eso ocurra todavía no estén dadas las condiciones.