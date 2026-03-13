Así están Boca y River en el Torneo Apertura: punteros inesperados y gigantes en duda

El Torneo Apertura avanza con nueve fechas disputadas, aunque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados y aún faltan disputarse encuentros de esta jornada. En ese contexto, la tabla muestra algunas sorpresas en la parte alta de ambos grupos y también deja a los dos gigantes del fútbol argentino, Boca y River, fuera de los puestos de clasificación en sus respectivos grupos.

En el Grupo A, el líder es Vélez con 19 puntos en nueve partidos, producto de cinco victorias y cuatro empates, aún invicto (el único del torneo). Detrás aparecen Unión, con 15 unidades, y Estudiantes de La Plata con la misma cantidad de puntos pero con un partido menos (recibe hoy viernes a Lanús). Independiente completa los puestos de clasificación con 14 unidades, seguido de cerca por Platense y Talleres.

Más atrás aparece Boca, que suma 13 puntos en nueve encuentros y se ubica séptimo. El equipo xeneize acumula tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Su posición lo deja, por ahora, dentro de la pelea, pero con poco margen, ya que Defensa y Justicia también tiene 13 unidades y lo sigue de cerca. La irregularidad en los resultados explica su lugar en la tabla, lejos del liderazgo.

El Grupo B también tiene protagonistas inesperados. Belgrano lidera con 18 puntos en nueve partidos, mientras que Independiente de Mendoza es escolta con 17 y Tigre aparece tercero con 16. Rosario Central completa los primeros puestos con 15 unidades.

En ese escenario aparece River, que con el triunfo reciente ante Huracán en el debut de Eduardo Coudet, llegó a 14 puntos en nueve partidos y se ubica quinto. El equipo de Núñez suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, con diez goles a favor y nueve en contra. Por ahora se encuentra en zona de clasificación, aunque muy cerca de sus perseguidores, con Gimnasia La Plata, Racing y el Globo apenas por detrás.

Con varias fechas por delante y algunos equipos con partidos pendientes, la tabla puede modificarse bastantes modificaciones. Sin embargo, el presente del torneo ya muestra un dato llamativo: equipos como Vélez y Belgrano lideran sus zonas, mientras Boca y River aún buscan consolidarse para no quedar relegados en la lucha por la clasificación a los octavos de final.