Boca: Sebastián Battaglia y el karma del entrenador que busca uno que juegue como lo hacía él... y no se decide

El Boca de Sebastián Battaglia marcha bien. Con cuatro partidos tras la salida de Miguel Ángel Russo cambió aspectos futbolísticos vinculados a la postura protagonista que prometió (y pregona) y en los resultados: con 10 puntos de 12 posibles , sacó al equipo del fondo de la tabla (de 24° pasó a 9°) y le respira en la nuca a River, el último que se está clasificando a la Copa Libertadores 2022 con apenas tres puntos de ventaja en la tabla acumulada de puntos. No obstante, el entrenador avanza sereno, sabiendo que hay cosas que faltan aceitar. Y vaya paradoja: una de ellas es la del 5, el puesto desde el que forjó su idolatría como jugador del club y por el que -en estos partidos- han desfilado todas sus opciones .

En el plantel profesional que heredó cuenta con tres alternativas. Alan Varela, el chico tan pedido por los hinchas; Jorman Campuzano, el colombiano que fue un pilar de la mano de Russo sobre el final de la Superliga 2019-2020 y luego bajó su nivel; y Esteban Rolón, el refuerzo del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme que no termina de adaptarse.

El partido del martes, desde las 21 en la Bombonera frente a Defensa y Justicia será importante por varios aspectos. Más allá de apuntar a la continuidad del crecimiento colectivo, será una nueva prueba para seguir asomándose en la parte superior de la tabla y, seguramente, será el día en el que se sabrá quién es la prioridad como volante central. Y es que, desde el triunfo (2-1) ante Rosario Central del pasado sábado, cumplirá una semana trabajando en ese sector de su formación (nueve si se cuentan los dos días libres tras dejar Arroyito, en los que la cabeza también trabaja).

Esteban Rolón, uno de los refuerzos, fue el que más posibilidades tuvo en el semestre y su nivel es cuestionado. Prensa Boca

Observando lo que sucedió en este comienzo de ciclo, se pueden sacar conclusiones. Es cierto que ninguno de los tres ha sobresalido y ahí está el mayor desafío: levantar los niveles y terminar de sentenciar quién es el titular. Pero aún habiendo participado esos tres futbolistas, parece haber un patrón: el colombiano estaría mejor posicionado para ponerse al hombro el mediocampo de Boca.

Primero porque la intención del técnico era ponerlo en el debut del ciclo frente a Patronato. Sin embargo, un problema en el embarazo de su pareja lo alejó de los entrenamientos por unos días, perdiéndose de jugar desde el arranque los primeros tres compromisos, jugados en pocos días. Segundo, porque –luego de esa seguidilla- Battaglia tuvo su primera semana entera de entrenamientos y, viendo que las otras opciones no lo terminaron de convencer, le dio la titularidad a Campuzano: a diferencia de Varela y Rolón, fue rápido e inteligente en los relevos, sobre todo en los laterales. Y Battaglia, esos oficios que tiene que tener el N°5, los conoce de sobra.

Jorman Campuzano va ganando la pulseada por pequeñas cosas que a Battaglia le conformaron más, pero deberá ratificarlo: jugaría ante Defensa y Justicia. Prensa Boca

En el repaso, su primera apuesta en el triunfo a los de Paraná (1-0) fue Rolón. Cuando le ganó a Platense (3-1), los 90 minutos los disputó Varela. En el apático empate con Racing (0-0), el ex hombre de Huracán estuvo 70 minutos y fue reemplazado por el chico, ante la búsqueda del triunfo que no llegó. Y en Rosario, Campuzano jugó hasta los 61 minutos por el condicionamiento que padeció al ganarse una amarilla temprano: el juvenil fue el que ocupó su lugar en la última media hora. Pero dejó mejores sensaciones.

A falta de confirmaciones, Battaglia podría repetir esa última fórmula para ver si con el colombiano encuentra la tranquilidad de empezar a asentar un solo nombre en el puesto. En referencia a eso, Campuzano dejó la práctica de este viernes un rato antes del final para, justamente, seguir acelerando los trámites para conseguir la nacionalidad argentina y así liberar un cupo de extranjeros.

Alan Varela jugó de titular solo ante Platense con Battaglia en el banco, pero también ha sumado minutos desde el banco y sería la segunda opción para el DT. LA NACION/Mauro Alfieri

Hoy, la disputa por la titularidad la estaría ganando Campuzano, teniendo por detrás a Varela y algo más relegado a Rolón , acaso el mediocampista que en el club consideran como el de mayor capacidad para marcar. Y ojo: muy detrás, por cuestiones obvias, está ‘Equi’ Fernández, el juvenil zurdo que debutó con Russo, pero los hinchas han podido ver y conocer más cuando la Reserva (con Battaglia todavía de DT de los chicos) debió poner la cara dos veces en el presente torneo ante el confinamiento del plantel profesional: para el ex jugador, Fernández es una debilidad. Si los que están a disposición no se despiertan a tiempo, por qué no pensar en que Fernández pueda filtrarse.

Boca levantó, pero Battaglia tiene una cuenta pendiente curiosa en este arranque: encontrar y consolidar un apellido en el puesto en el que él supo ser figura e ídolo.