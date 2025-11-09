Boca sonríe en el espejo del desahuciado River

Hace 196 días, en el anterior superclásico, River descabezó a Fernando Gago y Boca quedó atormentado en sus ruinas. Ahora celebra el Xeneize, que hundió más a un archirrival que buscará alguna otra puesta en escena para suavizar su crisis. El fútbol argentino, hipócrita, exagerado y tramposo entre sus rasgos más distintivos, es tan inestable como traicionero. Nadie puede creerle ni a su sombra. Nada es tendencia, todo es espasmódico. Nada (ni nadie) es confiable. Pero

¿Boca festeja? Es lógico. Si no pudo cruzar ni la etapa de repechaje de la Copa Libertadores y lo despidió Alianza Lima en febrero, en la Bombonera. Si también en el templo, en mayo, Independiente lo eliminó del Apertura. Si dio pena en el Mundial de Clubes durante junio. Si en julio se le acabó la Copa Argentina en los prematuros 16avos de final porque lo echó Atlético Tucumán. Si Mastantuono lo había amargado en el superclásico de abril. El año de Boca es malo, pero quizás logra maquillarlo.

Todo el plantel de Boca celebra en el medio de la Bombonera, después del gran triunfo por 2 a 0 sobre River (X.com/BocaJrsOficial)

¿River sufre? Es lógico. Si gastó 70 millones de dólares en refuerzos, se armó para arrasar… y está devastado. Solo sumó azotes sobre un pellejo muy irritado: Platense lo eyectó por penales del Apertura en el Monumental; el peor Talleres en años le ganó la final de la Supercopa; no atravesó la etapa de grupos en el Mundial de Clubes; Palmeiras por pasajes lo bailó en los cuartos de final de la Libertadores; Independiente Rivadavia acentuó el karma de los penales en las semifinales de la Copa Argentina y ahora tiembla ante la amenaza de no jugar la Libertadores 2026. Elevará plegarias a la estatua porque no aparecen soluciones de carne y hueso. El año de River es muy oscuro, y ya no sabe cómo disimularlo.

El fútbol argentino late por sus emociones, que solo son efímeras. Equipos que ganan a las 23.55 y enseguida la medianoche los vuelve calabaza. Los campeones de 2025, hasta la fecha, han sido Platense, Talleres, Vélez e Independiente Rivadavia. Y el equipo más consistente desde la cosecha de puntos, el más regular, es Rosario Central. Ningún título ni reconocimiento para los cinco grandes. Pero hasta los ‘ganadores’ de anteayer ya no saben de burbujas: Platense está a la deriva futbolística, Talleres apenas siente que se libró del abismo, Vélez se balancea en insinuaciones y los mendocinos llegaron al cielo y ya no juegan por nada. Pero como Boca y River ni disfrutaron uno de esos picos de felicidad, este clásico iba a encerrar una resonancia desproporcionada. Paraíso y calvario.

Merentiel y Zeballos, los goleadores de la tarde Aníbal Greco - La Nación

“Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo…”, atronó la Bombonera después de Alianza Lima, también contra Lanús y luego de Independiente… ¿Cuántas veces en el año el descontento se convirtió en un puñal hacia Juan Román Riquelme con el popular “la comisión, la comisión, se va a la …”? Varias. Pero, ¿ahora Boca se blindó contra los tembladerales? No, si probablemente a fin de año tendrá otro entrenador. El fútbol argentino es una foto que al instante se hace humo. Apenas mirarse en el espejo del desahuciado trae calma… Y aunque no conviene ni pestañear, Boca esperó todo el año la tarde del 9 de noviembre.