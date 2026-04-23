River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Aldosivi se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. En términos de resultados, no pelean por nada, ya que el local se aseguró un lugar en los octavos de final con dos fechas de anticipación y el visitante está en la zona baja, sin chances de pasar de ronda. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, tercero en la tabla de posiciones de su zona con 26 puntos, necesita recuperarse lo antes posible de la dura derrota por 1 a 0 ante Boca en el Superclásico el domingo pasado. El Tiburón, por su parte, viene de empatar 1 a 1 con Racing y se mantiene 14° con siete unidades. Está obligado a conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del año, incluido el Clausura del segundo semestre, para evitar el descenso a la Primera Nacional.

River no pudo con Boca en el Monumental y perdió su segundo Superclásico consecutivo Manuel Cortina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de julio de 2022, por la fecha 10 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria como visitante por 3 a 0 con goles de Miguel Borja, Lucas Beltrán y Agustín Palavecino. Apenas tres jugadores de los que viajaron a Mar del Plata como parte del plantel del club de Núñez en ese entonces permanecen en el club en la actualidad: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Juan Fernando Quintero.

River vs. Aldosivi: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 25 de abril.

: Sábado 25 de abril. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Aldosivi: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.32 contra los 10.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Aldosivi. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.78.