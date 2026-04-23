Boca venció a River en la reserva gracias a dos barridas fatales: una patada de expulsión y un blooper

Los días felices de Boca se extienden. El club va de alegría deportiva en alegría deportiva. El sábado conquistó la Champions League Americas de básquetbol por primera vez y también se impuso a River en futsal masculino. El domingo la primera división de fútbol ganó el superclásico con un 1-0 en el Monumental por el torneo Apertura. El mismo día, las Guerreras, el equipo femenino de vóleibol, lograron la Liga Argentina por novena vez, al destronar en La Plata al campeón defensor, Gimnasia y Esgrima. Y este miércoles la división reserva de fútbol consiguió un 2 a 0 sobre el propio River, en el torneo Proyección de AFA.

A diferencia de lo que sucedió en la primera este domingo, cuando el clásico tuvo un desenlace controvertido en torno al arbitraje, el de la reserva no presentó objeciones, más allá de que incluyó una expulsión a un jugador visitante casi a la media hora de partido. Sí tuvo, por cierto, un gol especial: Agustín de la Cuesta venció al propio arquero millonario, Franco Jaroszewicz, que venía sosteniendo el empate para un River muy superado por el local en Boca Predio.

Leonel Flores anotó el segundo tanto, en una extraña jugada de córner; favorecido por una expulsión, Boca resultó muy superior a River. Boca Juniors

Una acción de Cirilo Pereyra propició el desbande riverplatense. Transcurridos 29 minutos, el defensor barrió más allá del medio de la cancha para quitarle la pelota a Gonzalo Gelini, un juvenil que llegó a tener algo de participación en la primera xeneize. Pero lo barrido fue el propio número 7 azul y oro: Pereyra fue con una plancha y Gelini terminó revolcado en el suelo tras un violento derribo. Quedarse con un futbolista menos, como visitante y contra uno de los mejores equipos de la zona B del Proyección, hizo muy cuesta arriba la misión millonaria en Ezeiza.

¡PROBLEMAS PARA EL MILLONARIO! Cirilo Pereyra fue EXPULSADO en el Boca-River del #TorneoProyección por esta infracción. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/KlagrHg78x — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Y entonces Boca convirtió en figura a Jaroszewicz, que cinco veces evitó la caída de su arco. El guardameta resistió hasta los 9 minutos de la segunda mitad, cuando no fue un jugador azul y oro quien lo venció, sino uno de su mismo escudo. Dylan Gorosito recibió un incisivo pase de Facundo Herrera por la derecha y atacó en velocidad a fondo; poco antes de la línea final centró, pero no fue un compañero quien llegó a la pelota, sino De la Cuesta, que en otra barrida fatal dirigió el balón hacia su arco.

Jaroszewicz, hasta entonces brillante, esta vez no reaccionó ante el imprevisto y vio ingresar la esfera blanca junto al primer palo. Impotente ante el blooper, el arquero quedó arrodillado y tomándose la cabeza. Dos errores en la misma jugada. Boca 1, River 0.

El primer gol, de Agustín De la Cuesta en contra

⚽#Reserva | El JUGADÓN de DYLAN GOROSITO y De La Cuesta en contra convierte para el 1-0 de #Boca ante river en el Superclásico.pic.twitter.com/yVRzJFFy60 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 23, 2026

Llegado el primer gol, no se demoró demasiado el segundo. Un córner ejecutado desde la derecha picó en el área sin ser interceptado, hasta que otra vez Facundo Herrera quebró la jugada: el defensor central cabeceó al medio y, con una suerte de pirueta, casi patada de arte marcial, Leonel Flores remató abajo, ahora sí de forma imposible para Jaroszewicz. Boca 2, River 0, a falta de 24 minutos y con un jugador más para el anfitrión.

La particularidad en el segundo tanto fue que la patada de Flores al balón, con salto y cambio de pierna, fue similar a la que Miguel Merentiel le aplicó el domingo a la pelota que terminó dando en el brazo derecho de Lautaro Rivero y propiciando el penal con el que Leandro Paredes definió el superclásico de la primera.

El segundo, de Leonel Flores

⚽️ FLORES FIRMÓ EL 2-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA RESERVA. pic.twitter.com/hgeiGPCXiF — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) April 23, 2026

Coincidentemente, integrantes del plantel superior de Boca presenciaron este miércoles la victoria de los jóvenes en Ezeiza, en una fresca noche en la que se completó el sector de tribunas para hinchas locales. Otro observador fue el presidente del club, Román Riquelme.

Para el ganador el festejo tuvo un motivo adicional: el salto a la vanguardia del grupo B del Proyección, con 23 puntos (+15 en diferencia de tantos) al cabo de 10 fechas. River, en cambio, quedó algo relegado, con 14 unidades (+2) en el A, en la que ocupa el 9º puesto. Al cabo de la etapa regular del certamen se clasificarán los primeros cuatro clubes de cada zona, para los cuartos de final.