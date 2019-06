Boca suma dificultades: las malas noticias que llegan desde Portugal por Salvio

Salvio, en Benfica: la Bombonera le queda cada vez más lejos Fuente: AFP

Boca visitará a Athletico Paranaense el próximo 24 de julio, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Es el el objetivo que el equipo de Gustavo Alfaro tiene trazado como impostergable en el horizonte. "El semestre anterior, en algunas circunstancias, el plantel nos quedó corto", había analizado el entrenador en una de sus últimas conferencias de prensa. Sin embargo, solo Alexis Mac Allister llegó como refuerzo de cara al semestre en el que el Xeneize tendrá que luchar por el torneo continental.

Si bien el traspaso de Eduardo Salvio parecía casi consumado, en las últimas horas y desde Portugal llegaron malas noticias para Alfaro y el Mundo Boca: el Benfica estaba dispuesto a enviarlo a préstamo por un año y con opción de compra para desprenderse de uno de los contratos más altos de su plantel. Sin embargo, según A Bola, el pase se habría truncado después de que una fuente oficial les confirmara que ya no tienen interés por el mediocampista de 28 años.

Son múltiples las dificultades que afronta Boca en este mercado de pases en el que también se cayó la operación por Daniele De Rossi. Tras salir de la Roma, el mediocampista italiano finalmente se quedará en su país pese a las ofertas del Xeneize y de la MLS. "A De Rossi no lo pedí. Me dijeron que era una posibilidad que podía llegar a existir y me preguntaron qué pensaba en función de eso. Yo hice mi análisis del jugador y también de lo que hablábamos antes, de la acumulación de jugadores", había reflexionado Alfaro, sobre una transferencia que finalmente no se concretará, ya que De Rossi firmará en las próximas horas con Fiorentina.

A la espera de lo que suceda con las posibles ventas de Cristian Pavón, Nahitán Nández y Darío Benedetto, Guillermo Burdisso sigue negociando en un mercado frustrante para un Boca que aún no pudo finiquitar tampoco la contratación de Maximiliano Meza, trabada su salida desde el Monterrey mexicano que en las últimas horas mostró su molestia por posibles contactos entre el club Xeneize y el jugador argentino. Dulio Davino, presidente de Rayados, fue contundente: "Lo que leímos que dijo Alfaro, eso FIFA no lo permite, no podés hablar con un jugador si le quedan más de 6 meses de contrato con su institución actual".

Tampoco se sumará al plantel azul y oro el mediocampista Éver Banega, quien se acercaría al Galatasaray turco en otro revés para una dirigencia que aún tampoco pudo cerrar la llegada del joven delantero Jan Hurtado. El venezolano de 19 años se entrena en Estancia Chica junto al plantel de Gimnasia y se debate entre Boca y la Sampdora italiana de cara a su futuro.

Sin novedades, en Boca crece la ansiedad en un mercado en el que apenas han sumado a Mac Allister como refuerzo. El 30 de junio partirá a Nueva Jersey para seguir con la puesta a punto y protagonizar tres amistosos, frente a América, Chivas y Tijuana, en una preparación que será determinante para el desenlace de la Copa Libertadores.