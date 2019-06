En plena pretemporada, el DT xeneize trabaja pensando en el equipo que jugará con Atlético Paranaense, por la Copa Libertadores Crédito: Prensa Boca

Patricio Insua SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 18:00

Para Gustavo Alfaro se acerca el mayor desafío de su carrera como entrenador y para la Comisión Directiva una etapa determinante para definir si podrá retener la administración de la institución. Boca se prepara para arrancar la segunda mitad del año a sabiendas de que se tratará de un período que tendrá repercusiones deportivas y políticas. Uno y otro plano, inseparables, están atados al objetivo excluyente de volver a ganar la Copa Libertadores después de 12 años. Así, la incorporación de futbolistas para reforzar el plantel resulta una doble necesidad. Hasta acá el único jugador que se sumó es Alexis Mac Allister. El plantel volará a Estados Unidos el fin de semana y, pese al largo receso determinado por un calendario particular, el margen se angosta ante la intención del cuerpo técnico de viajar con el grupo definido.

"El semestre anterior, en algunas circunstancias, el plantel nos quedó corto", contempló Alfaro al recordar las dificultades que tuvo para conformar el mediocampo ante Tigre y el ataque frente a Vélez en la Copa de la Superliga. Sin embargo, aclaró que no están detrás de "una gran cantidad de refuerzos". El entrenador se expresó ante los medios tras la práctica del miércoles en el complejo xeneize en Ezeiza, adonde Boca mudó la pretemporada por el mal estado de las canchas en las que trabajaba en Cardales. El DT destacó la infraestructura del predio que el club tiene en el sur bonaerense para el fútbol juvenil, pero al mismo tiempo marcó que todavía no encuentra ahí al jugador que necesita: "Estoy buscando un tercer punta o un perfil determinado porque veo que no lo encuentro en divisiones inferiores. Es muy difícil debutar en Boca, y más en estos momentos de Boca. Estoy buscando jugadores hechos, que los tire a la cancha y jueguen". Esa apreciación fue por un camino opuesto al que había trazado Daniel Angelici el día anterior, al asegurar que el club hará una inversión alta solo "en caso de encontrar un jugador joven, con proyección".

Sobre las posibilidades de reforzar la delantera, puntualizó que la del venezolano Jan Hurtado no es la única negociación abierta y que en caso de que Darío Benedetto no continúe, deberán sumar no uno sino dos jugadores en ofensiva. "Hablé algo por arriba con él, pero le dije que ya íbamos a charlar. Me gustaría que se quede, más que nada porque creo que debe querer conseguir lo que todo el Mundo Boca quiere conseguir. Lo importante es cómo esté él en su cabeza y en su predisposición", observó el técnico con pretensión de distender la situación. En marzo, Pipa firmó un nuevo contrato que mejoró sus ingresos y en la Ribera aseguran que la contrapartida de ese nuevo vínculo había sido la promesa de quedarse hasta fin de año. Mauro Boselli, que a los 34 años se encuentra en Corinthians, es una de las alternativas para el centro del ataque.

No está sellada la continuidad de Benedetto, al que en la mañana lo siguió de cerca Lisandro López Fuente: FotoBAIRES

Junto con las negociaciones formales entre clubes, Alfaro también hace su parte poniéndose en contacto con los jugadores. Por eso se comunicó con Eduardo Salvio antes de que el exLanús regrese a Benfica y entiende que las chances de sumarlo son concretas: "La expectativa es que se pueda solucionar todo para poder subirlo al viaje del domingo". Y reconoció: "Las otras negociaciones son más complejas y demoradas".

"Maxi Meza está complicado por lo económico, pese a que ya manifestó que quiere venir y que hablé por teléfono con él. Queremos ver si nos abren una puerta para negociar. Es alguien que puede jugar de extremo, de volante interno y hasta de enganche", mencionó. Y recordó cómo el correntino lo encaró para irse a Independiente cuando ambos estaban en Gimnasia. Por eso, con humor, le pidió públicamente que ahora haga lo mismo: "Que vaya, le pegue un planchazo y le diga que se quiere venir para acá". Angelici fue tajante al sentenciar que si la operación es por la cláusula de salida (superior a los 20.000.000 de dólares), la operación "es imposible", en una situación idéntica a la de Marcos Acuña.

Al figurar que "Boca es un equipo altamente competitivo en los resultados y por eso también tiene que ser altamente competitivo en los jugadores que tienen que formar parte del plantel", el entrenador remarcó la importancia de la competencia interna de tener un plantel que en número y jerarquía impulse los rendimientos individuales y colectivos.

Además de los futbolistas que podrían sumarse, el DT apunto también a las posibles salidas: "Se había evaluado la posibilidad de sumar a un marcador central ante la posibilidad de que Paolo (Goltz) se vaya, pero como esa situación no está definida hay un impasse. Lo mismo pasa con un volante que eventualmente pueda venir a jugar por adentro. También se puede llegar a dar lo de Cristian Pavón y lo de Agustín Almendra".

Alfaro resaltó que todo lo que están haciendo "es la preparación para enfrentar a Paranaense". El cruce por los octavos de final de la Copa Libertadores es hoy el universo que condensa la atención de Boca. En ese cruce se jugará mucho más que un pase de ronda.