Los más de 50 millones de dólares -expresados en pesos argentinos- como resultado del último balance aún no impactaron en el mercado de pases para River. Es que la única incorporación hasta ahora es la del ítalo-uruguayo Nicolás Fonseca, cuya operación desde Montevideo Wanderers se acordó hace cinco meses, a cambio de US$ 2.257.000 por el 60 por ciento de su pase. A tan sólo tres días para el debut de ante Argentinos Juniors, Martín Demichelis piensa en el armado del equipo al mismo tiempo que la dirigencia intenta apurar lo que no logró cerrar en la pretemporada: la llegada de refuerzos que le den un salto de calidad al plantel.

Ahora mismo hay varios frentes de negociaciones abiertas para nutrir un plantel que pasó de quedar largo en el semestre pasado, como consecuencia de las eliminaciones tempranas tanto en la Copa Argentina como la Libertadores, a ser corto, producto de las tres citaciones al Preolímpico (Claudio Echeverri, Pablo Solari y Sebastián Boselli), las lesiones recientes (Gonzalo Martínez y Santiago Simón) y las siete bajas entre finalizaciones de contratos (Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Matías Suárez y Emanuel Mammana), la rescisión del venezolano Salomón Rondón y la venta del uruguayo Nicolás De la Cruz a Flamengo, a cambio de 16 millones de dólares brutos -a dividir en partes iguales con Liverpool (Montevideo). Además de la venta mencionada, el club también acordó la transferencia de Echeverri a Manchester City en 14.500.000 euros netos más la posibilidad de alcanzar 9.000.000 de la misma moneda en materia de objetivos.

Martín Demichelis espera por los refuerzos

Ante ese escenario, con el guiño de que el libro de pases fue prolongado por la Liga Profesional con el visto bueno de la AFA hasta el viernes 2 de febrero, River acelera para concretar por lo menos dos refuerzos urgentes con el propósito de reacomodarse. “Las zonas que más deberíamos fortificar son el puesto del Pity y el de lateral o volante por derecha que venía cumpliendo Santiago Simón”, reconoció Jorge Brito, presidente del club, en diálogo con ESPN, hace una semana.

Villagra, cerca de sumarse

Aunque tiene a Matías Kranevitter como principal mediocampista de marca, sin dejar de lado que Fonseca y Rodrigo Aliendro también pueden cumplir esa función, Demichelis siente que necesita un nombre que pueda competir en esa zona e incluso ofrecerle soluciones inmediatas luego de evaluar el funcionamiento colectivo durante los dos amistosos formales de pretemporada en Dallas, Estados Unidos. Por eso River entabló negociaciones con Talleres para incorporar a Rodrigo Villagra, hermano de Cristian, con pasado en la institución de Núñez.

Rodrigo Villagra se hizo dueño del mediocampo de Talleres Hernan Cortez - Getty Images South America

Nacido el 14 de febrero de 2001 en Morteros, provincia de Córdoba, el volante central se formó en 9 de Julio, un club de su ciudad, pasó a Rosario Central, donde inició su carrera profesional, y desde mediados de 2021 integra el plantel de la “T”. Más allá de que ninguna voz de ambas entidades se pronunció públicamente sobre las gestiones, el monto de una posible transferencia gira en torno a los ocho millones de dólares por el 80% del pase. Talleres posee el 65%, cuya inversión demandó US$ 1.200.000.

Hincha de River, al punto de que hay varias fotos suyas con la camiseta circulando en las redes sociales, Villagra es un clásico mediocampista de contención con buena presencia, recuperación de la pelota y pase preciso, aunque todavía sin goles al cabo de 156 partidos oficiales desde su estreno por los puntos, el 7 de abril de 2019.

Rodrigo Villagra y un posteo en redes sociales de cuando tenía 14 años x @RiverJugadores

El crack uruguayo que cautiva

Autor de tres goles para la Sub 23 de Uruguay, que ayer perdió por 4 a 3 frente a Paraguay en el Preolímpico luego de estar dos tantos arriba en el marcador, Luciano Rodríguez es una de las grandes promesas del fútbol charrúa. Nacido el 16 de julio de 2003 en Montevideo, Rodríguez tuvo su primera experiencia como profesional en Progreso, un club humilde que alterna entre primera y segunda división. Enseguida su talento despertó el interés del Liverpool uruguayo, que a principios de 2023 incorporó al extremo después de acordar el pago de medio millón de dólares por el 80 % del pase.

Campeón del Mundial Sub 20 en Argentina gracias al gol que marcó para vencer 1-0 a Italia en La Plata, Rodríguez tuvo un 2023 sensacional. Además de obtener el título en el plantel que compartió con Sebastián Boselli, el atacante dio la sorpresa en el ámbito doméstico porque dio la vuelta olímpica con Liverpool al conquistar el certamen anual de la máxima categoría, así como también la Supercopa uruguaya.

A principios del año pasado, mientras Rodríguez brillaba en el Sudamericano Sub 20, en el que anotó cinco tantos en nueve presentaciones, José Luis Palma, presidente de Liverpool, le puso cotización. En caso de una venta, el titular del equipo aurinegro pretende “un piso de 15.000.000 dólares, quedando para el club un porcentaje porque la segunda venta es la que realmente cifra, como pasó con Luis Suárez o Darwin Núñez”, según le explicó a Sport 890 en aquel momento. “Estoy enterado del interés de River”, admitió Rodríguez, en rueda de prensa, tras la derrota que sufrió ayer en Valencia, Venezuela, pero dejó en claro que está “enfocado en la selección”.

Las alternativas en el lateral derecho

River pasó de tener diferentes opciones para ocupar el lateral derecho a quedar disminuido por diferentes razones. Además de la baja obligada del uruguayo Boselli, citado por Marcelo Bielsa para el Preolímpico, en lo inmediato tampoco están disponibles Milton Casco, aún recuperándose de la lesión meniscal externa que sufrió en la rodilla derecha, ni Simón, víctima de una luxofractura en el primer metacarpiano de la mano derecha. Esa situación generó la búsqueda de un marcador de punta, sabiendo que es inviable repatriar a Gonzalo Montiel, la única garantía.

Agustín Sant'anna con la pelota: el defensor lateral de Defensa y Justicia está en el radar de River Marcelo Endelli - Getty Images South America

En ese contexto, surgieron algunos nombres como alternativas, ambos de características que aportan marca y la cuota imprescindible de proyección por la banda: el uruguayo Agustín Sant’Anna, finalista de la Copa Argentina con Defensa y Justicia y titular en Defensor Sporting cuando Boselli era suplente en esa posición, y Agustín Giay, el lateral derecho de San Lorenzo por quien hubo sondeos a mediados de 2023. Ninguno de los dos casos implicaría una inversión fuerte para River, que está dispuesto a desembolsar alrededor de 20 millones de dólares para satisfacer las necesidades inmediatas de Demichelis en un semestre donde tendrá las finales contra Estudiantes de La Plata y Talleres, por la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, respectivamente, la Copa de la Liga y el comienzo de la Copa Libertadores, el objetivo central del club.