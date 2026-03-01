Boca: Ubeda sintió “angustia y dolor” por los silbidos y se quejó por el gol no convalidado por el VAR

Ya no es solo como visitante: la campaña de Boca también se deshilacha en la Bombonera, donde además tiene que convivir con el malestar y el repudio de sus hinchas al final de los partidos. Tercer empate consecutivo, esta vez frente al ascendido Gimnasia y Esgrima, de Mendoza. Ni las arremetidas finales, con el juvenil Tomás Aranda como factor desequilibrante, alcanzaron para una victoria que Boca mereció por cantidad de situaciones de gol (18 remates, cinco al arco), aunque los tres puntos no habrían reflejado un rendimiento futbolístico satisfactorio.

Leandro Paredes, de regreso tras una lesión en el tobillo derecho, estuvo en el banco e ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lucas Janson. El capitán de Boca, aún en la cancha luego del final, expresó: “Somos los primeros en saber que estos no son los resultados que queremos. El segundo tiempo fue muy bueno, se jugó para convertir, pero no se pudo. Hay que seguir mejorando. ¿Qué nos falta? Confianza, la que tuvimos en los últimos meses del año pasado". Paredes dejó un elogio para Aranda: “Lo hizo muy bien. Quiere la pelota entre líneas. Es lo que necesitamos”.

El análisis futbolístico de director técnico Claudio Ubeda fue el siguiente: “Siempre tuvimos el control del partido, aunque en el primer tiempo sin la verticalidad que mostramos en el segundo, cuando contamos con no menos de ocho situaciones de gol. La deficiencia está en no haber finalizado las jugadas. Con los cambios [Aranda, Paredes, Ander Herrera, Kevin Zenón] conseguimos más uno contra uno y pases profundos. En el primero habíamos tenido un dominio sin profundidad. La sensación es de bronca y de impotencia, como cuando no se gana de local. Duele mucho. Es un punto que no sirve; tendríamos que haber ganado”.

No es la primera vez que durante la gestión de Ubeda su equipo recibe silbidos. Consultado el entrenador sobre el efecto que le causa esa reprobación, expresó: “Siento angustia y dolor. No me gusta, me pone mal. Es lógico que el hincha exija ganar este tipo de partidos. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, es lógica pura”.

Lamentos de Adam Bareiro y Miguel Merentiel tras una de las ocasiones de gol desperdiciadas por Boca en el segundo tiempo; el DT considera complementarios a ambos delanteros. Gonzalo Colini

El entrenador se quejó por el gol de Adam Bareiro que no fue convalidado por un fuera de juego de Janson, tras la intervención del VAR: “No fue off-side. Acabo de verlo minuciosamente: hay una pierna de un defensor habilitando. Lo raro es que no fue a ver al VAR. Me llamó la atención”. En realidad, Ubeda se equivoca en una observación, ya que cuando el VAR interviene por un posible fuera de juego, el árbitro nunca va a revisar la acción en el monitor, porque es una jugada factual. Lo decide la cabina tecnológica y se lo transmite por el intercomunicador al referí. Pablo Dóvalo cometió otro tipo de error en la explicación al estadio: dijo que el N° 16 (Miguel Merentiel) estaba adelantado, cuando en realidad era Janson quien lo había estado.

Ubeda también resaltó a Aranda: “Cada vez tiene más importancia en los minutos que le toca jugar. Se lo nota suelto y con confianza. Pronto va a llegarle la oportunidad de ser titular”.

Sobre la situación de Edinson Cavani, ausente por lesión, el DT no precisó cuánto tiempo puede llevar la recuperación: “Hablé con él. Está molestándolo parte de la vértebra que le hace presión y le irradia dolor en una pierna. Se hizo un estudio más profundo. Queda por ver si le hacen otra infiltración o un tratamiento más importante".

Tras el debut con dos goles por la Copa Argentina, Adam Bareiro formó pareja de ataque con Merentiel. “Son dos centrodelanteros complementarios. Adam es bien de área, de descargar e ir a buscar al área. Miguel es más de salir a los espacios a espaldas de los centrales”, los analizó el director técnico.