Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 2

Boca Juniors debutó es martes como local en la Bombonera en la Copa Libertadores 2026 y, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha, consiguió un valioso triunfo sobre Barcelona de Ecuador 3 a 0 con el que se mantiene en el primer puesto del Grupo D y dio un paso importante para clasificar a los octavos de final.

Los goles del encuentro que arbitró el colombiano Wilmar Roldán los anotaron Lautaro Di Lollo y Santiago Ascacíbar ambos de cabeza y tras centros de Lautaro Blanco; y Ander Herrera con un remate desde afuera del área. Lo negativo para el xeneize es que, a cinco días del Superclásico, el arquero Agustín Marchesín sufrió una lesión en su rodilla derecha y abandonó la cancha entre lágrimas.

Con la victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llegó a las seis unidades y comanda en soledad con puntaje perfecto porque en la primera jornada superó a Universidad Católica en Chile 2 a 1. Su único escolta es Cruzeiro con tres tantos. El combinado brasileño recibirá este miércoles a los chilenos y en caso de ganar alcanzará al conjunto azul y oro en la cima.

En la tercera fecha Boca visitará a Cruzeiro el martes 28 de abril. Al día siguiente, Barcelona será local de la Franja en Guayaquil. Así, culminará la primera rueda de la etapa de grupos y en la segunda se invertirán las localías.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

Boca Juniors debutó en la Copa Libertadores como local con un triunfo sobre Barcelona Gonzalo Colini - La Nación

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero es el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.

En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, el equipo dirigido por Úbeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.