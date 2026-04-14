Boca vs. Barcelona, de Guayaquil, en vivo por la Copa Libertadores
El conjunto xeneize se enfrenta con el equipo ecuatoriano, en la antesala del superclásico
Un mano a mano
Un mano a mano desperdicia Merentiel: José Contreras, el arquero de Barcelona, el adivina el gesto técnico.
Empieza el segundo tiempo
Boca y Barcelona se reencuentran en la Bombonera: se juega el segundo tiempo. Dos cambios en el equipo visitante.
Termina el primer tiempo
Boca le gana a Barcelona de Guayaquil al término del primer tiempo. Lautaro Di Lollo abrió el marcador.
Gol de Boca
La insistencia de Boca, al fin, tiene su premio: centro de Blanco, cabezazo de Di Lollo, que estaba en el área por una pelota parada anterior.
¡¡GOLPEÓ EL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC EN LA BOMBONERA.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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Boca ataca, pero...
Bareiro y Merentiel están alejados de los volantes xeneizes, en una formación un poco partida en su estructura. Baca ataca, pero sin vuelo.
Máxima tensión
La salida de Marchesin genera un impacto en la Bombonera. Su salida, rodeado de los compañeros, sus lágrimas. Al equipo le cuesta reacomodarse. Un zurdazo de Merentiel pasa cerca.
EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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Marchesin, afuera
Entre lágrimas, Agustín Marchesin, con una molestia en la rodilla derecha, le deja su lugar a Leandro Brey. Parece ser una seria lesión.
Etapa de estudio
Boca tiene la pelota, va al frente, pero todavía no se arma el partido. Barcelona, con Pipa Benedetto de titular, resiste lejos de su área. El delantero dispuso de un remate, controlado por Marchesin.
Empieza el partido
Boca juega con Barcelona, de Guayaquil, en la Bombonera y por la Copa Libertadores.
Benedetto, la otra historia
Darío Benedetto vuelve a la Bombonera por segunda vez desde su salida de Boca, sucedida en julio de 2024. “Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas, y la verdad es que voy a aprovecharlo al máximo”, declaró el delantero, que el 21 de febrero pasado cortó una racha de más de dos años sin convertir. ¿Gritaría un gol contra Boca? “No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca...”, dijo.
El historial
Boca y Barcelona jugaron seis partidos en la historia, con tres victorias del equipo argentino, dos empates y una victoria del conjunto de Guayaquil. El último enfrentamiento entre ambos fue por la Copa Libertadores de 2021, un 0-0 en la Bombonera. El último triunfo xeneize, del 3 de abril de 2013, también fue por la Libertadores, un 1-0 también en La Boca, con un gol de Nicolás Blandi.
Equipo xeneize confirmado
El entrenador Claudio Ubeda confirmó esta formación titular de Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
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El rival
El conjunto ecuatoriano tuvo un mal inicio. Como local, perdió por 1 a 0 ante Cruzeiro, por un tanto de Matheus Pereira. Proviene del repechaje, en el que dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. Nunca se consagró campeón, pero fue finalista en dos ocasiones: 1990 (perdió por 3 a 1 contra Olimpia) y 1998 (cayó por 4 a 1 ante Vasco da Gama).
Antes del superclásico
El sábado pasado Boca terminó 1 a 1 contra Independiente por el Torneo Apertura, con mayoría de habitualmente suplentes en la formación, para resguardar futbolistas para este encuentro internacional y, también, para el superclásico que se jugará este domingo en el Monumental. Solo Agustín Marchesin y Santiago Asacacibar fueron titulares repiten ante Barcelona.
𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐎𝐍𝐄𝐑𝐀 🏆🇸🇪 pic.twitter.com/HdWeRK7645— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 14, 2026
El partido anterior
En su regreso a la Libertadores después de dos años de ausencia en la etapa de grupos, el equipo xeneize comenzó su participación con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica en Chile, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro; Juan Ignacio Díaz descontó en el final. El club de la Ribera es el segundo ganador de la historia, con seis títulos, el último de ellos, obtenido en 2007.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Boca vuelve a jugar la Copa Libertadores. En la Bombonera, frente a su gente. Se enfrentará este martes con Barcelona, de Ecuador, en la segunda fecha del grupo D y desde las 21. El encuentro tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá mirarlo por Fox Sports. Aquí, el minuto a minuto con información y estadísticas.
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