Boca vs. Barcelona, de Guayaquil, en vivo por la Copa Libertadores

Darío Benedetto vuelve a la Bombonera por segunda vez desde su salida de Boca, sucedida en julio de 2024. “Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas, y la verdad es que voy a aprovecharlo al máximo”, declaró el delantero, que el 21 de febrero pasado cortó una racha de más de dos años sin convertir. ¿Gritaría un gol contra Boca? “No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca...”, dijo.

Darío Benedetto es bien recibido por los hinchas en la Bombonera; dejó el club en julio de 2024. Barcelona SC