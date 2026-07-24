Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Deportivo Riestra y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los papeles, el visitante se perfila como amplio favorito al triunfo. El encuentro está programado para las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Malevo está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar el descenso a la Primera Nacional luego de un primer semestre para el olvido, en el que terminó último en su zona del Apertura y quedó eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se despidió del primer certamen de la temporada en octavos de final tras perder con Huracán por 3 a 2 como local. En este segundo semestre también disputará la Copa Argentina y la Sudamericana.

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La última vez que se vieron las caras fue el 25 de enero de este año en el marco de la primera jornada del Apertura. Entonces, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. Será el primer enfrentamiento en Nueva Pompeya y el tercero entre ambos, en un historial que registra apenas dos antecedentes con un triunfo xeneize y un empate.

Deportivo Riestra vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 26 de julio.

: Domingo 26 de julio. Hora : 19.30.

: 19.30. Estadio : Guillermo Laza.

: Guillermo Laza. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Deportivo Riestra vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.07 contra los 4.42 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.91.