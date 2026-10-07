Boca vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Instituto y Boca se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Son dos de los únicos tres clubes que acumularon puntaje ideal en las últimas tres jornadas del certamen local. El encuentro está programado para las 19.30 (horario argentino) en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Gloria, que viene de golear a Independiente por 4 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, lidera la tabla de posiciones de su zona con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas. El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto del Grupo A con 20 unidades (cinco triunfos, cinco igualdades y una caída). En la última fecha derrotó a Unión por 3 a 0 en la Bombonera.

Instituto viene de golear a Independiente y quiere dar el golpe ante Boca en Córdoba JUAN MANUEL BAEZ

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de marzo de este año, en el marco de la 12° jornada del Torneo Apertura. Entonces, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes no estarán presentes este fin de semana por distintas lesiones (el mediocampista se fracturó el peroné de la pierna derecha y el delantero paraguayo tiene una hernia de disco lumbar). El antecedente más reciente en Córdoba, en tanto, es del 28 de julio de 2024, cuando empataron 0 a 0 en la Liga Profesional.

Instituto vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 9 de octubre.

: Viernes 9 de octubre. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : Monumental Presidente Perón.

: Monumental Presidente Perón. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Instituto vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.