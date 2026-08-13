Boca vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Platense y Boca se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos podrían poner en cancha a mayoría de suplentes porque la próxima semana deben jugar la vuelta de sus respectivas series de octavos de la Libertadores y la Sudamericana, respectivamente. El encuentro está programado para las 21.15 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 del equipo dirigido por Martín Palermo). El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera.

Platense contrató a Martín Palermo como DT y se ilusiona con levantar cabeza lo antes posible JUAN MABROMATA - AFP

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 15 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura, cuando empataron 0 a 0 en el barrio porteño de La Boca. El antecedente más reciente en Vicente López es del 2 de junio de 2024, por la Liga Profesional, en un encuentro en el que Platense se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Mateo Pellegrino.

Platense vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 15 de agosto.

: Sábado 15 de agosto. Hora : 21.15 (horario argentino).

: 21.15 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Vicente López.

: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Jorge Baliño.

Platense vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 3.89 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.93.