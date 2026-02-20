Boca vs. Racing: una prueba de carácter en un clásico caliente y decisivo en la Bombonera

Hace exactamente dos meses y medio, en una Bombonera colmada que rugía con la ilusión de volver a sentirse campeón, el Boca de Claudio Ubeda y el Racing de Gustavo Costas definieron al primer finalista del Torneo Clausura en un partido cargado de tensión y polémicas que todavía hoy sigue dando tela para cortar. En aquel momento, el Xeneize era la sensación del campeonato y, envalentonado tras el triunfo contra River, parecía decidido a cortar la racha de tres años sin vueltas olímpicas. Sin embargo, la Academia, ya eliminada de la Copa Libertadores, se impuso 1 a 0 y sacó pasaje al duelo decisivo, en el que luego caería frente a Estudiantes. Al entrenador de Boca, aquella eliminación lo dejó en la cuerda floja por la forma en que se produjo: en su casa, superado por el rival y sin su figura, Exequiel Zeballos, reemplazado en la segunda mitad en una decisión que aún genera debate.

Hoy el escenario es otro, aunque la importancia de sumar de a tres es inherente a las dos camisetas. Boca, con Ubeda nuevamente bajo la lupa, prepara al menos dos modificaciones y un ajuste de esquema para plantar batalla ante un rival en levantada, que no brilla desde el juego pero llega a la Bombonera con un par de triunfos consecutivos y estadísticas favorables en los cruces recientes. Uno de los posibles cambios es el ingreso de Cavani, quien sería titular por primera vez desde el 14 de septiembre, mientras que para Costas el partido aparece como la oportunidad de despegar definitivamente tras un comienzo de 2026 con altibajos y darle mayor solidez a su equipo.

Adrián Martínez, autor del 1 a 0 ante Boca en el Clausura 2025, cumplirá 100 partidos con la camiseta de Racing Gonzalo Colini

Viejos conocidos de Racing, el Sifón y el eterno capitán académico transitan sus ciclos por caminos bien distintos. Ubeda, ratificado a comienzos de año, acumula dos triunfos, un empate y dos derrotas, aunque esas caídas fueron ante conjuntos de peso, como Estudiantes y Vélez, que superaron con claridad a Boca y hasta tuvieron chances de golearlo, más allá de que en ambos encuentros el equipo logró descontar sobre el final y el resultado maquilló diferencias. Reprobado tras el 0 a 0 con Platense, al igual que sus dirigidos, que se retiraron bajo una lluvia de silbidos, el técnico tampoco contará con Leandro Paredes, quien arrastra una dolencia en el tobillo derecho desde aquel choque ante la Academia y fue preservado para evitar una lesión mayor.

Además, Ubeda proyecta más variantes con la intención de cambiar la imagen y conseguir un triunfo que no solo saque a Boca de la crisis, sino que también le permita sostenerse en el cargo, aunque por ahora no piensa dar un paso al costado. Si bien Cavani ingresó sobre el final de la práctica del jueves en lugar de Ángel Romero, el Matador podría jugar desde el arranque. Lo que cambia, además, es el esquema: Boca pasaría a un 4-4-2 más cauteloso, ya no con tres puntas, el mismo esquema que heredó de Miguel Russo y utilizó en la parte final de 2025, aunque ahora con futbolistas de mayor equilibrio defensivo.

Leandro Paredes, una baja sensible en Boca: se pierde el clásico por una lesión en su tobillo derecho Rodrigo Valle - Getty Images South America

Por derecha se perfila el juvenil Gonzalo Gelini, un extremo reconvertido al medio, mientras que la zona central se completaría con Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Williams Alarcón. En el cierre del ensayo, incluso, Tomás Belmonte reemplazó a Gelini, por lo que no se descarta que Boca juegue con cuádruple volante central, al menos en algún tramo del encuentro. La eventual inclusión del delantero de 19 años responde a una doble intención: aportar profundidad por la banda para abastecer a los delanteros -opción que no tendría por izquierda con el chileno- y obligar a Gabriel Rojas a preocuparse más por la marca que por el ataque. En ese sector, Marcelo Weigandt entrará por Juan Barinaga, de bajo rendimiento.

Ubeda se mostró firme en la conferencia posterior al empate con el Calamar y, en privado, aseguró que confía en revertir el momento. Tiene contrato hasta junio, cuando concluya la etapa de grupos de la Copa Libertadores, pero su ciclo está bajo evaluación y, si no consigue un buen resultado, en el club nadie se anima a garantizar su continuidad, más allá de que 96 horas después Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Ubeda llega cuestionado: si no gana, en Boca no aseguran su continuidad Prensa Boca Juniors

En Racing, Costas parece tener el panorama más despejado, aunque no quedó conforme con el nivel exhibido en la victoria 2 a 0 sobre Banfield: el equipo fue efectivo, pero no tuvo el juego ni la intensidad de otros momentos. “No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo, ni para irnos al vestuario ganando por dos goles”, admitió el entrenador, que también se mostró seguro antes de visitar un estadio que, según su mirada, ya no intimida como antes: “Es muy difícil encontrar a un River y un Boca como están en estos últimos años. Antes ibas a esas canchas, en los 70, y no pasabas la mitad. Y gracias si te llevabas un empate o perdías por uno o dos goles; a la Bombonera vamos a ir a ganar”. Desde su regreso, Racing no perdió ante el Xeneize: suma tres victorias y un empate.

En el partido número 100 de Adrián “Maravilla Martínez” con la camiseta de Racing, Costas repetiría el la formación que venció al Taladro, con Baltasar Rodríguez desde el arranque y Bruno Zuculini en el banco, pese a que el excompañero de Lionel Messi en Inter Miami no tuvo una buena actuación. Con Rodríguez por derecha y Matko Miljevic por izquierda, Costas apuesta a un mediocampo ofensivo para intentar imponer condiciones en una zona superpoblada, con mayor circulación y mejor distribución de la pelota.

Marcos Rojo, listo para enfrentar a Boca por primera vez desde su salida tras el Mundial de Clubes Prensa Racing

Una de las notas salientes será la presencia de Marcos Rojo, quien ya fue suplente en el duelo del Clausura -incluso recibió una camiseta de Boca en homenaje a su paso por el club- pero que esta vez sumará minutos ante su exequipo, donde llegó como figura y, aunque conquistó tres títulos, se marchó en conflicto con la dirigencia y especialmente con el cuerpo técnico, tras una discusión con Russo durante el Mundial de Clubes y otra con Ubeda, entonces ayudante, a la vuelta de Estados Unidos.

Para Boca solo sirve ganar, y Racing aparece como la medida exacta para poner a prueba su carácter antes de que sea demasiado tarde, tanto para el equipo como para su DT.