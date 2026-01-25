LA NACION
Boca vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026

Se enfrentan por la primera fecha de la zona A en la Bombonera

Boca recibe a Deportivo Riestra en La Bombonera
Final del primer tiempo

Boca y deportivo Riestra igualan 0 a 0 el término de los primeros 45 minutos en la Bombonera. El local pudo abrir el marcador, pero entre Arce y el palo, no pudo. Riestra llegó poco, pero se mostró como un equipo batallador.

El pizarrón (casi)

Una jugada preparada de pelota parada de Boca no terminó en gol por muy poco. En el tiro libre, Paredes abrió a la izquierda con Blanco, que tiró el centro. Di Lollo ganó de cabeza (otra vez) y pasó muy cerca del ángulo del arco que defiende Arce.

Sin peligro

Riestra se acercó con un remate de Benegas. El atacante tomó la pelota desde afuera y remató, pero se fue por encima del travesaño. Fue la acción de mayor riesgo del visitante, que llega poco.

Boca y Deportivo Riestra empatan en La Bombonera
Otra vez Arce y se salvó Riestra

El arquero volvió a aparecer. Tapó un gran cabezazo de Di Lollo contra el palo. En la segunda acción, Blanco quiso enviar un centro, pero la pelota se estrelló en el segundo palo. Boca se acerca.

Se lució Arce

Llegó Boca. Barinaga tiró un gran centro desde la derecha, contra la raya de fondo. Belmonte se elevó y cabeceó al arco. El arquero de Riestra se estiró y la sacó al córner.

Se mete, pero no se juega

Riestra traba en el medio. Pablo Monje no llegó a la pelota y empujó a Belmonte. Zunino cobró infracción, pero no amonestó al futbolista del visitante.

Primera amarilla

Ahora sí. A los cinco minutos fue Watson, ahora Goitía. Ambos llegaron tarde y le dieron un topetazo a Paredes. El primero no vio la amarilla, pero Zunino amonestó a Goitía, el primero del partido.

Tiene la pelota Boca, Riestra lo espera

El juego se inicia con Paredes y Herrera. Janson y Zeballos se mueven por el centro del ataque, pero el rival está bien parado en el fondo, pero cuando el Boca toca para atrás, los futbolistas del Malevo se adelantan algunos metros.

¡Se juega!

Movió Boca y recibe a Riestra en uno de los duelos de la primera fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Sebastián Zunino y Ariel Penel está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, Boca y Riestra ya están en el campo de juego de la Bombonera. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los locales y Arce, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Todos los futbolistas se fueron a los vestuarios
Arce y su momento con los hinchas

El arquero de Riestra ingresó a reconocer el campo de juego y se acercó a los fanáticos Xeneizes más chicos. Se sacó fotos y también les regaló alfajores. Un gesto que lo acerca más a los hinchas.

Ausencias y posibles refuerzos

El entrenador Úbeda no podrá contar con Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Todos presentan diferentes lesiones que los dejan afuera del inicio del campeonato.

Con respecto a las llegadas, el Xeneize tendría encaminado el primer refuerzo. Se trata del paraguayo Ángel Romero, que llegaría con el pase en su poder luego de su paso por el Corinthians. La otra negociación activa que mantiene la dirigencia de Boca es con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascasibar, mediocampista de 28 años que es una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Boca y Estudiantes negocian por Santiago Ascacibar, que podría llegar al Xeneize
El historial

Boca y Riestra jugaron un solo partido. Fue el 27 de octubre de 2024 por la Liga Profesional y empataron 1-1 en La Bombonera. Brian Sánchez abrió el marcador para el Malevo y lo empató Edinson Cavani.

La entrada en calor

Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido. En el local, el jugador más aplaudido fue Exequiel Zeballos.

El público se va a cercando a la Bombonera para ver el debut de Boca ante Riestra en el Apertura
Formaciones confirmadas

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Riestra: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Lucas Janson, el delantero que tendrá Boca como titular
Por su parte, Gustavo Benítez, DT del Malevo, eligió al siguiente equipo para visitar a Boca: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Jonatan Goitia y Nicólas Watson; Antony Alonso y Nicolás Benegas.

Cómo ver online Boca vs. Deportivo Riestra

El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Boca vs. Deportivo Riestra

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que se presenta ante su gente, recibe a Riestra, que buscará ganar en la Bombonera por primera vez en su historia. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 18.30 y el árbitro será Sebastián Zunino.

Boca y Riestra jugaron una sola vez y fue en octubre del 2024
Por Andrés Fernández Ré
