Boca vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026
Se enfrentan por la primera fecha de la zona A en la Bombonera
Final del primer tiempo
Boca y deportivo Riestra igualan 0 a 0 el término de los primeros 45 minutos en la Bombonera. El local pudo abrir el marcador, pero entre Arce y el palo, no pudo. Riestra llegó poco, pero se mostró como un equipo batallador.
El pizarrón (casi)
Una jugada preparada de pelota parada de Boca no terminó en gol por muy poco. En el tiro libre, Paredes abrió a la izquierda con Blanco, que tiró el centro. Di Lollo ganó de cabeza (otra vez) y pasó muy cerca del ángulo del arco que defiende Arce.
Sin peligro
Riestra se acercó con un remate de Benegas. El atacante tomó la pelota desde afuera y remató, pero se fue por encima del travesaño. Fue la acción de mayor riesgo del visitante, que llega poco.
Otra vez Arce y se salvó Riestra
El arquero volvió a aparecer. Tapó un gran cabezazo de Di Lollo contra el palo. En la segunda acción, Blanco quiso enviar un centro, pero la pelota se estrelló en el segundo palo. Boca se acerca.
PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE RIESTRA 🔥— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 25, 2026
Arce tapó un remate de Di Lollo, Blanco remató y la pelota dio en el palo
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZwwRYErUZQ
Se lució Arce
Llegó Boca. Barinaga tiró un gran centro desde la derecha, contra la raya de fondo. Belmonte se elevó y cabeceó al arco. El arquero de Riestra se estiró y la sacó al córner.
ARCE LE SACÓ EL GOL A BELMONTE ⚽😲— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 25, 2026
El futbolista de Boca cabeceó y el arquero de Riestra desvió el remate.
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8zyGseyshH
Se mete, pero no se juega
Riestra traba en el medio. Pablo Monje no llegó a la pelota y empujó a Belmonte. Zunino cobró infracción, pero no amonestó al futbolista del visitante.
Primera amarilla
Ahora sí. A los cinco minutos fue Watson, ahora Goitía. Ambos llegaron tarde y le dieron un topetazo a Paredes. El primero no vio la amarilla, pero Zunino amonestó a Goitía, el primero del partido.
AMARILLA PARA GOITÍA POR UNA FALTA CONTRA PAREDES#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 25, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tJOlaLuKKs
Tiene la pelota Boca, Riestra lo espera
El juego se inicia con Paredes y Herrera. Janson y Zeballos se mueven por el centro del ataque, pero el rival está bien parado en el fondo, pero cuando el Boca toca para atrás, los futbolistas del Malevo se adelantan algunos metros.
¡Se juega!
Movió Boca y recibe a Riestra en uno de los duelos de la primera fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Sebastián Zunino y Ariel Penel está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Boca y Riestra ya están en el campo de juego de la Bombonera. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los locales y Arce, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Arce y su momento con los hinchas
El arquero de Riestra ingresó a reconocer el campo de juego y se acercó a los fanáticos Xeneizes más chicos. Se sacó fotos y también les regaló alfajores. Un gesto que lo acerca más a los hinchas.
¡Atención a este gran momento en La Bombonera! Nacho Arce regaló alfajores para los hinchas de Boca y hasta le pidieron fotos y firmas en la previa del partido. 😱👏🏻 pic.twitter.com/0WKTm5T4tX— SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026
Ausencias y posibles refuerzos
El entrenador Úbeda no podrá contar con Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Todos presentan diferentes lesiones que los dejan afuera del inicio del campeonato.
Con respecto a las llegadas, el Xeneize tendría encaminado el primer refuerzo. Se trata del paraguayo Ángel Romero, que llegaría con el pase en su poder luego de su paso por el Corinthians. La otra negociación activa que mantiene la dirigencia de Boca es con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascasibar, mediocampista de 28 años que es una de las grandes figuras del fútbol argentino.
El historial
Boca y Riestra jugaron un solo partido. Fue el 27 de octubre de 2024 por la Liga Profesional y empataron 1-1 en La Bombonera. Brian Sánchez abrió el marcador para el Malevo y lo empató Edinson Cavani.
La entrada en calor
Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido. En el local, el jugador más aplaudido fue Exequiel Zeballos.
Formaciones confirmadas
Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Riestra: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.
Por su parte, Gustavo Benítez, DT del Malevo, eligió al siguiente equipo para visitar a Boca: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Jonatan Goitia y Nicólas Watson; Antony Alonso y Nicolás Benegas.
¡ASÍ FORMA DEPORTIVO RIESTRA! 💪🫡— Deportivo Riestra (@prensariestra) January 25, 2026
Estos son los 11 elegidos por Tata Benitez para enfrentar a Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026.#SeguimosEnPrimera 🖤🤍🖤 pic.twitter.com/IFizKv94zN
Cómo ver online Boca vs. Deportivo Riestra
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Boca vs. Deportivo Riestra
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que se presenta ante su gente, recibe a Riestra, que buscará ganar en la Bombonera por primera vez en su historia. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 18.30 y el árbitro será Sebastián Zunino.
Seguí leyendo
"¿Cómo podés jugar así?". Debutó en el Boca de Bianchi, una grave lesión lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
¿DT echado de un club grande? No importa: será un alivio y la indemnización le dejará pagar algunas cuentas
¿Fórmula 1 o ajedrez? El dilema de acelerar a fondo o guardar: por qué en 2026 puede que no gane el más rápido sino los “taxistas”
- 1
Agenda de TV del sábado: River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y NBA
- 2
Barracas - River: la mano de Gastón Campi que ignoró el árbitro Nicolás Ramírez en favor del local
- 3
Gimnasia dio el golpe y se mostró más renovado que el nuevo Racing que pensó Costas con Carboni y Miljevic
- 4
River arrancó ganando con media hora prometedora de Juanfer Quintero y varios aspectos a mejorar