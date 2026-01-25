Boca vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026

El entrenador Úbeda no podrá contar con Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Todos presentan diferentes lesiones que los dejan afuera del inicio del campeonato.

Con respecto a las llegadas, el Xeneize tendría encaminado el primer refuerzo. Se trata del paraguayo Ángel Romero, que llegaría con el pase en su poder luego de su paso por el Corinthians. La otra negociación activa que mantiene la dirigencia de Boca es con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascasibar, mediocampista de 28 años que es una de las grandes figuras del fútbol argentino.