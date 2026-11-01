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Boca vs. River, en vivo: horario, TV y formaciones

El superclásico se disputa en la Bombonera, por la 15a fecha del torneo Clausura; ESPN Premium y TNT Sports

Los hinchas ingresan a la Bombonera
Los hinchas ingresan a la Bombonera

Los hinchas llegan a la Bombonera

A tres horas del comienzo del partido, los hinchas de Boca van ingresando de a poco la Bombonera, que abrió sus puertas, mientras que los simpatizantes de River se encolumnan en las inmediaciones del Monumental con banderas y mucho aliento, apoyando al equipo a la distancia. La pasión domina en una y otra vereda, en un superclásico que cobra importancia en lo matemático sobre todo para el conjunto de Ponzio, que debe asegurarse un lugar en los playoffs.

Qué dicen las apuestas

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.32 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Martínez Quarta y Paredes, con Pablo Brey en el arco, en una situación de peligro en el superclásico del torneo Apertura
Martínez Quarta y Paredes, con Pablo Brey en el arco, en una situación de peligro en el superclásico del torneo AperturaManuel Cortina

Los antecedentes favorecen a Boca

En los últimos cinco Superclásicos hubo tres victorias de Boca y dos de River. El xeneize festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes, en el Monumental. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el conjunto de la Ribera también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Leandro Paredes festeja su gol de penal ante River, en el Monumental, junto con su compañero Ayrton Costa; fue por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional
Leandro Paredes festeja su gol de penal ante River, en el Monumental, junto con su compañero Ayrton Costa; fue por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional[e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cómo llegan ambos equipos

El equipo xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, ya está clasificado a octavos de final del Clausura. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos, seis puntos por detrás de Instituto y uno respecto de Vélez. Lógicamente, con un partido menos disputado. El Millonario, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local.

River viene de ganarle a Racing en Núñez Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.
River viene de ganarle a Racing en Núñez Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.NICOLAS ABOAF

Un partido imperdible

Bienvenidos al minuto a minuto de Boca y River, que se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico, esta vez por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El local buscará estirar su ventaja en el historial y el visitante intentará achicar la diferencia. El partido, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera a partir de las 15 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

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