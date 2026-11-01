Boca vs. River, en vivo: horario, TV y formaciones

En los últimos cinco Superclásicos hubo tres victorias de Boca y dos de River. El xeneize festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes, en el Monumental. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el conjunto de la Ribera también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Leandro Paredes festeja su gol de penal ante River, en el Monumental, junto con su compañero Ayrton Costa; fue por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional [e]MARTIN ZABALA - XinHua