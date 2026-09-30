Boca vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Clausura 2026 continuará este fin de semana, en medio de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos entre seleccionados, con la undécima fecha y se destaca la presentación de Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe.

El encuentro correspondiente al Grupo A está programado para este viernes 2 de octubre a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje de Sebastián Martínez y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Terna arbitral de Boca vs. Unión

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Gastón Suárez

Ambos equipos necesitan la victoria para escalar posiciones en la tabla a falta de cinco partidos para concluir la primera etapa y decidirse los clasificados a los playoffs. El xeneize se ubica quinto con 17 puntos producto de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota. Hace ocho encuentros que no pierde y ello lo llevó a puestos de acceso a los octavos de final y, en la Tabla Anual, de la Copa Libertadores 2027.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un gran momento. El fin de semana pasado le ganó un juego histórico a Racing 3 a 2 -perdía 2 a 0 y lo revirtió con un hat-trick de Enner Valencia- por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y se metió entre los cuatro mejores. Así, sigue en carrera en los tres frentes porque, además del Clausura y la Copa Argentina, está en semifinales de la Sudamericana.

El Tatengue, en contrapartida, acumula dos caídas seguidas y necesita el triunfo para alcanzar los puestos de clasificación a los playoffs. Actualmente se ubica undécimo con 13 unidades gracias a cuatro victorias, una igualdad y cinco caídas. En ese contexto, irá a la Bombonera a intentar dar el golpe para arrimarse a los clubes que, ahora, tiene por encima.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.58 contra 6.12 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.88.