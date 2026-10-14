Boca vs. Vasco da Gama: la insólita doble amarilla que el árbitro chileno le mostró a un jugador visitante

Boca perdió por 1 a 0 con Vasco da Gama, en la Bombonera, por las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha será el martes próximo, en Río de Janeiro. El árbitro fue el chileno Piero Maza, que ya había sido designado para los dos partidos de ida anteriores del equipo argentino en el torneo. Toda una curiosidad. Se trata de una racha poco común para el club argentino en cruces de eliminación directa a nivel internacional.

¡VASCO SE QUEDA CON UNO MENOS! EXPULSADO ANDRÉS GÓMEZ POR ESTE EMPUJÓN AL ÁRBITRO MAZA.



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El árbitro chileno también estuvo a cargo de la terna arbitral en los duelos en los que el conjunto xeneize en los primeros cruces ante Recoleta y San Pablo. En total, fue la sexta ocasión en la que Piero Maza dirige a Boca. Con su presencia, nunca perdió en los 90 minutos.

El conjunto de Río de Janeiro abrió el marcador durante la primera mitad. Un golpe tremendo: un golazo de cabeza de Adson Ferreira, tras un gran centro de Andrés Gómez.

El juez chileno acaba de expulsar al delantero colombiano Gonzalo Colini - La Nación

En el tramo final, Boca insistió una y otra vez. Vasco se refugió demasiado atrás. Sin embargo, un insólito error del juez extendió esa tendencia. Piero Maza no dudó en expulsar a Andrés Gómez que, después de recibir una tarjeta amarilla empujó al árbitro y el chileno le sacó la tarjeta roja. Lo llamativo es que sacó dos tarjetas en menos de un minuto. La primera tarjeta fue por interferir y molestar levemente al Ruso Ascacibar, que iba a patear un tiro libre.

Como el jugador del equipo brasileño no se corrió, el juez lo amonestó. La reacción fue inmediata: un empujón al árbitro, que inmediatamente lo expulsó. Sin embargo, al advertir ese empujón, debió expulsarlo directamente. Es más: muestra la amarilla y, de modo tembloroso, se le cae la tarjeta y rápidamente exhibe la roja. ¿Qué dice el reglamento?

En el terreno de juego (Reglas IFAB) Tarjeta roja directa: Según las Reglas de Juego de la IFAB, tocar de forma agresiva, confrontar físicamente o empujar mínimamente a un oficial de partido califica de inmediato como conducta violenta. El árbitro no tiene la opción de mostrar tarjeta amarilla; debe expulsar al jugador de manera directa.

Es decir: el juez pudo ignorar la “sombra” que le hizo a Ascacibar antes del tiro libre. Pero luego, debió expulsarlo directamente. Una muestra de su errática noche. Entre la segunda amarilla y la roja pasaron exactamente siete segundos.

Boca no pudo con Vasco en la Bombonera Gonzalo Colini - La Nación

El delantero colombiano no quería abandonar el campo de juego, exigía la presencia del VAR. Pero el partido siguió, 11 contra 10. Y con Boca al ataque, con todo su arsenal. Al final, no pudo. Perdió en su casa, frente a su gente. Pero habrá revancha.