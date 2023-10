escuchar

La final por la Copa Libertadores será mirada en casi 150 países en directo. Entre las figuras que la protagonizarán hay dos mediocampistas, de Boca y Fluminense, que son los futbolistas más valiosos que pisarán el Maracanã este sábado. Ambos, jóvenes. Ambos, con destino europeo y, ¿por qué no?, de selección. De un lado, André, de 22 años y desde hace 10 en Flu. ¿Su cotización? En dólares, 15,75 millones. Del otro, Cristian Medina, de 21 años, con una década como xeneize, autor de un golazo de rabona en un superclásico de inferiores contra River. Vale casi 9 millones de dólares. Ambos son presente del fútbol del continente. ¿Futuro? Se verá. Quizás más en los seleccionados argentino y brasileño que en clubes de la región.

Hay una estadística curiosa: ambos equipos tienen promedios de edad bastante disímiles. Fluminense, por caso, tiene una formación titular repleta de treintañeros e incluso cuarentones. La media de edad en el equipo carioca, que cuenta con los veteranos Fábio (arquero), de 43 años; Felipe Melo, de 40; Marcelo, de 35; Germán Cano (goleador argentino), de 35; Keno, de 34, y Ganso, de 34, es de 31 años y ocho meses. Boca, en tanto, tiene en el uruguayo Edinson Cavani, de 36, y el arquero Sergio Romero, de también de 36, a sus dos jugadores de más experiencia. Su mediocampo posee mucha juventud, entre Medina; Ezequiel Fernández, de 21, y Valentín Barco, de 19, y reducen la media de edad global a 28 años. La alineación titular xeneize es casi cuatro años más joven en promedio que el conjunto de gala de Fluminense, un dato que será de considerar si la final desemboca en un alargue.

La veteranía de ambos equipos conspira contra una valuación multimillonaria en ambas formaciones titulares. El arquero Fábio, por caso, no tiene valor de reventa y está cotizado en 210.000 dólares según el portal Transfermarkt. De acuerdo con la misma página, “Chiquito” Romero (candidato a MVP de la Copa Libertadores por los milagros que hizo con sus manos en las definiciones por penales) vale el doble: US$ 420 mil. La diferencia en las cotizaciones bien puede atribuirse a la edad: el arquero nacido en Bernardo de Irigoyen, Misiones, y formado en Racing tiene siete años menos que su colega brasileño.

Entre los defensores (tanto Flu como Boca juegan con línea de cuatro), el más cotizado es Nino, el capitán del conjunto tricolor, que recién esta semana volvió a entrenarse a la par del resto del grupo tras superar en tiempo récord un esguince de rodilla. De 26 años, defensor central está valuado en 7,35 millones de dólares. El zaguero constituye, además, un gran negocio de la directiva de Fluminense: lo compró por un millón a Criciúma (club en que se formó).

Nino, el capitán de Fluminense, se recuperó de un esguince en tiempo récord para jugar la final este sábado en Brasil. Eurasia Sport Images - Getty Images South America

Por el lado de Boca, el defensor de mayor valor de mercado es Nicolás Valentini, que reemplazaría a Marcos Rojo (suspendido) en el partido decisivo. Influye, claro, su juventud, 22 años, para que su cotización trepe a 3,15 millones de dólares. Un dato: en la progresión del zaguero central fue clave Martín Palermo, históricamente enemistado con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca. Como entrenador de Aldosivi el Titán habló con el ex 10 para pedirle la cesión del futbolista. Como no iba a tener minutos en la primera xeneize, Valentini partió rumbo a Mar del Plata. Allí se consolidó como titular y, al final de su préstamo, regresó a la Bombonera, ya como integrante fijo del plantel.

Entre los defensores se da otro caso curioso: el precio de mercado del pase del colombiano Frank Fabra es inferior a lo que pagó Boca por hacerse con el ex jugador de Independiente Medellín. A comienzos de 2016, el club argentino lo adquirió por US$ 1,46 millones. Siete temporadas más tarde, y ya con 32 años, la cotización es de US$ 1,26 millones. En todo este tiempo, y si bien el valor pudo depreciarse, Fabra fue nacionalizado, llegó a portar la cinta de capitán y se transformó en una pieza importante del plantel azul y oro.

Frank Fabra, defensor de Boca, llegó al club a comienzos de 2016; con siete años en la primera, el colombiano es uno de los futbolistas más duraderos en azul y oro. An’bal Greco

Otro gran negocio de los brasileños es Jhon Arias. El extremo derecho colombiano, de 26 años, costó 630.000 dólares en agosto de 2021 y, a fuerza de velocidad, repentización en el uno contra uno y goles (26, además de 30 asistencias) su cotización subió como la espuma: Transfermarkt la estima en US$ 8,4 millones. La zona medular de ambos equipos concentra los futbolistas de mayor valor económico de la final: los cuatro de Fluminense (Keno, André, Ganso y Jhon Arias) están apreciados en US$ 26 millones. Los integrantes de la sala de máquinas de Boca (Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Valentín Barco), a su vez, suman US$ 28,9 millones.

En el apartado de los delanteros, otra paradoja: apenas uno de los cuatro hombres de ataque que, salvo cambio de último momento, iniciarán la final tiene menos de 25 años. Se trata de John Kennedy, goleador de Flu, que vale US$ 4,2 millones. Una cotización mucho más alta que la de Germán Cano, el 9 formado en Lanús que está teniendo el gran torneo de su vida y es uno de los máximos anotadores argentinos en el certamen este año, con 12 goles. Claro que Cano tiene 35 años y poco valor de reventa. El precio estimado de su pase es de apenas 1.890.000 dólares. Sin embargo, para los hinchas de Flu no hay dinero que pueda comprar a Cano, a quien adoran.

Germán Cano, el hombre del gol de Fluminense en esta Copa Libertadores: el argentino surgido de Lanús consiguió 12 tantos en el campeonato en 2023. MAURO PIMENTEL - AFP

Por el lado del equipo argentino, los dos atacantes que comenzarían la final son foráneos. Uruguayos: Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani, séptimo goleador mundial en actividad. El primero está en préstamo desde otro club brasileño, Palmeiras, y a fin de año Boca debe decidir si lo compra. La opción es de 3 millones de dólares. ¿Su cotización? Casi igual, 3,15 millones. Y de acuerdo con el rendimiento que viene mostrando, “La Bestia”, de 27 años, bien puede subir aun más.

Con todo, Boca y Fluminense pondrán sobre el césped del Maracanã dos formaciones titulares que suman valores de mercado semejantes. La del cuadro tricolor está calculada en 42.260.000 dólares. La del argentinos es un poco mayor: 44.410.000. Sin embargo, conseguir la “gloria eterna”, como llama Conmebol a lo que conlleva la conquista de la Libertadores, no tiene precio.