Boca y River en la Tabla Anual 2025: qué necesitan para clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y el valor del Superclásico

Boca y River pelean mano a mano por un boleto a la Copa Libertadores 2025. Ambos tienen por delante dos partidos para intentar acceder al certamen continental por intermedio de la Tabla Anual, uno de los dos caminos posibles que les quedan. ¿El otro? Ganar el Torneo Clausura, algo que, a esta altura, parece poco factible. El aliciente es que este domingo a las 16.30, en la Bombonera, protagonizan una nueva edición del Superclásico, en un duelo trascendental para las aspiraciones de cada uno.

Ya hay dos equipos clasificados. Platense ganó el Apertura y se aseguró un lugar al igual que Rosario Central, al que nadie puede arrebatarle el primer lugar del escalafón que suma los puntos cosechados en el Apertura y el Clausura. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugarán la final de la Copa Argentina este miércoles y el ganador también se clasificará para el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Lo mismo ocurrirá con el que se consagre en el Clausura en ejercicio. Las tres plazas restantes se definen por Tabla Anual y, con el Canalla con un lugar garantizado, quedan apenas dos lugares para los que no se consagren campeones.

Hay 10 equipos que pelean por esos dos boletos: Boca, River, Argentinos, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, Lanús y Huracán. De ellos, los que cuentan con más chances son el xeneize -segundo con 56 unidades-, el Millonario -tercero con 52-, el Bicho -cuarto con 51-, el Malevo -quinto con 51- y el Ciclón -sexto con 49-. El conjunto del barrio porteño de La Paternal tiene chances concretas de superar en la Tabla Anual al que pierda el Superclásico, pero si este miércoles gana la Copa Argentina liberará un cupo, que quedará en manos del que ocupe el cuarto lugar.

Además, todos los clubes mencionados anteriormente aún tienen chances de ganar el Clausura. Boca está primero en el Grupo A, en el que el Guapo está cuarto y el Matador se mantiene octavo. En esa misma zona, la Academia aparece novena pero con los mismos puntos que Tigre y Huracán, que está undécimo, entre otros. Por último, Argentinos está 12° pero a un punto de la zona de acceso a octavos de final. En el Grupo B, en tanto, River se ubica sexto y hasta el momento estaría avanzando de ronda junto a Riestra, que está segundo; el Granate, que sigue tercero; y San Lorenzo, que está quinto.

Boca, River y un Superclásico trascendental: se juegan la clasificación a la Copa Libertadores 2026 Marcos Brindicci - LA NACION

Por este motivo, el Superclásico de la fecha 14 será clave. El partido se disputaría este domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera. Luego de dicho encuentro, ambos tendrán por delante su compromiso correspondiente a la última jornada de la etapa de grupos del Torneo Clausura 2025. En ella, el xeneize recibirá a Tigre y el Millonario visitará a Vélez. Ahí se definirá la Tabla Anual, ya que los partidos de eliminación directa no cuentan para la misma.