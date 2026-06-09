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Bolivia vs. Argelia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Bolivia recibe a Argelia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este miércoles 10 de junio a las 21.00 h en el estadio Rock Chalk Park, ubicado en la ciudad de Lawrence, Kansas.

El presente de ambos seleccionados

Bolivia afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras su última presentación, donde cayó derrotada por 4-0 ante Escocia. Por su parte, Argelia llega al duelo con el ánimo en alto luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Países Bajos en su anterior encuentro.

Estadísticas y antecedentes

El equipo boliviano buscará ajustar sus piezas defensivas tras la reciente goleada recibida, mientras que el conjunto argelino intentará mantener la solidez mostrada en su triunfo previo frente a un rival de jerarquía europea. Este enfrentamiento sirve como una prueba fundamental para ambos técnicos en su preparación dentro del calendario de 2025.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del certamen, para Bolivia el resultado es una oportunidad de redención necesaria tras un tropiezo abultado. Argelia, en tanto, busca consolidar su racha positiva y confirmar el buen nivel competitivo que demostró ante los neerlandeses en su última salida al campo.

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