Bolivia vs. Escocia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 17.00 h en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso tras obtener resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Bolivia arriba al encuentro con la confianza alta luego de ganar 3-0 ante Trinidad and Tobago, mientras que Escocia también llega tras una victoria contundente, habiendo superado a Curazao por 4-1.

Números que anticipan el duelo

Los equipos buscarán aprovechar este amistoso internacional para ajustar piezas de cara a sus próximos compromisos oficiales. La eficacia goleadora mostrada por ambos en sus últimos encuentros sugiere un choque dinámico, donde Bolivia buscará mantener la solidez defensiva exhibida frente a Trinidad and Tobago, mientras que Escocia intentará prolongar su contundencia ofensiva tras marcar cuatro tantos ante Curazao.

Lo que está en juego

Este duelo representa una oportunidad fundamental para que los cuerpos técnicos evalúen el rendimiento colectivo y la integración de nuevos jugadores. El resultado, más allá de no otorgar unidades en una tabla de posiciones, resulta clave para consolidar el funcionamiento táctico y fortalecer la moral de ambos planteles en el marco de este amistoso internacional 2025.